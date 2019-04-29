Канкан, канкан, да здравствует «Канкан»!

Зрелищный спектакль о любви был создан для Санкт-Петербургского государственного театра Музыкальной комедии мастером эффектных театрализаций, режиссером Габором Миклошем Кереньи (КЕРО).

ФОТО: «Золотая Маска»

В 50 годах прошлого столетия «Канкан» был одним из самых популярных мюзиклов на Бродвее. В 1953 году спектакль был сыгран 892 раза. Позже, в 1960 г., режиссер Уолтер Лэнг снял по его мотивам фильм, в котором сыграл Фрэнк Синатра.

Интересна и необычна история самого танца. Появившись в 30-е годы 19 века как парный бальный танец, канкан приобрёл свой нынешний вид к 20-м годам 20 века.

Канкан не всегда был исключительно женским танцем, когда-то его танцевали и мужчины, исполняя те же махи, прыжки и шпагаты, что и их прелестные партнерши. Затем эта традиция была утрачена.

ФОТО: «Золотая Маска»

Основными фигурами канкана являются махи ногами (в Мулен-Руж, где исполняется самый "канканистый" канкан, танцовщицы «выбрасывают» ноги в течение 8 минут), прыжки, шпагаты и взмахи юбками, которые с каждой минутой становятся все более и более смелыми, все больше и больше обнажая ножки в соблазнительном ажурном белье.

ФОТО: «Золотая Маска»

В центре сюжета мюзикла – любовная линия. Париж образца 1896 года: научный прогресс, первые автомобили и кабаре. Предприимчивая девушка по имени Симона (Наталия Диевская), открывает на Монмартре кафе «Райский бал», где после полуночи исполняют соблазнительный, откровенный и запрещенный в то время танец – канкан. Молодой, амбициозный и не в меру принципиальный судья Аристид Форестье (Кирилл Гордеев) пытается наказать владелицу кафе и ее танцовщиц, но поймать их с поличным полиция никак не может. Тогда судья решает сам отправиться в это «непристойное» заведение.

ФОТО: «Золотая Маска»

Монмартр тем временем живет своей жизнью, незатейливой и прелестной жизнью нищих и прачек, бедных студентов и художников, музыкантов и поэтов. Здесь царит атмосфера веселого безумства, богемной свободы и свободных нравов. Среди непризнанных гениев выделяется один колоритный персонаж – «самый единственный грузинский скульптор во всем Париже» Борис ( Александр Суханов). Его герой неприятен и смешон одновременно.

Герои поют, танцуют и играют «в любовь». И всё это на фоне Парижа, затейливо нарисованного на занавесе с изображениями в то время еще недавно возведенной Эйфелевой башни, базилики Сакре-Кёр и многочисленного белья, которое жители знаменитой парижской окраины конца XIX века вывешивали сушить между своими скромными домами. Блеск и нищета – все, как положено, по соседству.

ФОТО: «Золотая Маска»

Часть театрального действа происходит в зале, чтобы каждый присутствующий почувствовал себя не просто зрителем, а непосредственным участником спектакля и гостем кафе «Райский бал».

«Канкан» – яркий пример классического бродвейского мюзикла 1940 – 1950-х годов с легкой музыкой, несложными текстами, яркими костюмами, обилием ансамблевых номеров.

Спектакль очень красивый, естественно, музыкальный, добрый, веселый, дающий возможность зрителю расслабиться, посмяться, просто отдохнуть.

ФОТО: «Золотая Маска»

Наверное, все секреты спектакля раскрывать не стоит. В том числе и главную интригу – может ли строгий судья влюбиться в девушку с Монмартра? А может ли девушка, которую мать с детства учила, что всему есть цена, просто взять и полюбить? Впрочем, нет никакой интриги, и все закончится хорошо, как и положено по законам жанра. Все будут счастливы, все получат по заслугам, и на сцене будет торжествовать его величество Танец веселый, бесшабашный, вечный канкан.

Информацию о спектаклях Фестиваля «Золотая Маска в Эстонии 2019» смотрите на нашем сайте www.goldenmask.ee