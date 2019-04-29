СМИ: в Норвегии поймали русского кита‐шпиона

По словам морского биолога, профессора Ойдина Рикардсена из Университета Тромсё, такая экипировка не используется учеными. «Мы знаем, что в России держат прирученных китов, которые иногда следуют за нашими лодками. Похоже, что некоторые из них вырвались на волю», – сказал Рикардсен норвежским журналистам.

Tromsø läheltä norjalaiset kalastajat vapauttivat maitovalaan valjaista joissa teksti: "Equipment of St. Petersburg". Epäily että karannut Murmanskin laivastotukikohdasta #sotavalas #turpo pic.twitter.com/n9uSNupQYD — Samuli Haapala (@SamuHaa) 27 апреля 2019 г.

В свою очередь, Мартин Биюв из Института морских исследований считает, что оборудование принадлежит военным, ведущим исследования по морской тематике, пишет "Фонтанка".

Кит подплыл к рыбацкой лодке в четверг, 25 апреля, он пытался освободиться от уз. Ученые смогли снять ремни, которые были затянуты слишком сильно, лишь на следующий день, пишет MSN. По рассказам рыбаков, киты-разведчики встречались в этой местности и на прошлой неделе.

Новость вызвала беспокойство и в соседней Финляндии. «Подозреваю, что он сбежал с военной базы Мурманского флота», – написал военный оператор Самули Хаапаа в Twitter. (Мурманского флота у России нет, возможно, имеется в виду Северный, его штаб находится в Североморске Мурманской области. – прим. ред.) Свой пост он снабдил хештегами #боевойкит и #политикабезопасности. «Какое оборудование было в сбруе? Для экспериментальной или оперативной деятельности?», – задается вопросом Хаапаа.