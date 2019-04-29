СМИ: в Норвегии поймали русского кита‐шпиона

Рыбаки у острова Ингойя в регионе Финнмарк встретили белуху (белый кит) со специальным обвесом, на было котором написано: «Оборудование Петербурга» (Equipment of St. Petersburg). Об этом сообщает норвежский телеканал NRK. Оборудование имеет крепления для камеры GoPro.
По словам морского биолога, профессора Ойдина Рикардсена из Университета Тромсё, такая экипировка не используется учеными. «Мы знаем, что в России держат прирученных китов, которые иногда следуют за нашими лодками. Похоже, что некоторые из них вырвались на волю», – сказал Рикардсен норвежским журналистам.
Tromsø läheltä norjalaiset kalastajat vapauttivat maitovalaan valjaista joissa teksti: "Equipment of St. Petersburg". Epäily että karannut Murmanskin laivastotukikohdasta #sotavalas #turpo pic.twitter.com/n9uSNupQYD— Samuli Haapala (@SamuHaa) 27 апреля 2019 г.
В свою очередь, Мартин Биюв из Института морских исследований считает, что оборудование принадлежит военным, ведущим исследования по морской тематике, пишет "Фонтанка".
Кит подплыл к рыбацкой лодке в четверг, 25 апреля, он пытался освободиться от уз. Ученые смогли снять ремни, которые были затянуты слишком сильно, лишь на следующий день, пишет MSN. По рассказам рыбаков, киты-разведчики встречались в этой местности и на прошлой неделе.
Новость вызвала беспокойство и в соседней Финляндии. «Подозреваю, что он сбежал с военной базы Мурманского флота», – написал военный оператор Самули Хаапаа в Twitter. (Мурманского флота у России нет, возможно, имеется в виду Северный, его штаб находится в Североморске Мурманской области. – прим. ред.) Свой пост он снабдил хештегами #боевойкит и #политикабезопасности. «Какое оборудование было в сбруе? Для экспериментальной или оперативной деятельности?», – задается вопросом Хаапаа.
Издание Ilta-Sanomat даже обратилось к опытному финскому разведчику» полковнику Юхе Вихерсаари, который в 1999 году познакомился с боевыми дельфинами в Крыму. В комментарии газете он назвал самым очевидным вариантом именно разведку. Но если бы дельфин что-то снимал, то ему в таком случае нужно было вернуться назад или иметь возможность передавать информацию на небольшом расстоянии, например, на очень маленький дрон, который не замечает система слежения, отметил военный. По мнению Вихерсаари, морской разведчик мог получать информацию об электронных системах управления, установленных на дне. Среди высказанных им гипотез – даже перевозка взрывчатых устройств для подрыва телекоммуникационных кабелей.