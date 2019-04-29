Неизвестный известный Богомолов

Поэт и драматург Виктор Гусев был талантливым человеком. Старшее поколение помнит его песни, среди которых «Полюшко-поле», «Жили два друга…», «Хорошо на московском просторе» и десятки других. По его сценариям были сняты фильмы "Свинарка и пастух" и "В 6 часов вечера после войны" Ивана Пырьева, "Весна в Москве" Иосифа Хейфица и Надежды Кошеверовой.

ФОТО: «Золотая Маска»

Свою первую пьесу Виктор Гусев написал в 26 лет и назвал ее «Слава». Он даже не предполагал, какую славу она ему принесет. На следующий год после публикации, в 1935 году, именно в БДТ состоялась премьера спектакля «Слава», в работе над которым принимал участие сам Гусев. За три года на сцене Большого драматического театра постановка была сыграна более 200 раз, став одной из самых популярных в репертуаре.

ФОТО: «Золотая Маска»

«Слава» — это стихотворная пьеса о двух военных инженерах, исповедующих принципиально разные жизненные позиции: один — бескорыстный строитель светлого будущего, другой — честолюбивый карьерист, рвущийся к своей цели любой ценой.

Режиссёр Константин Богомолов умеет удивлять: его авторская трактовка всегда интересна и неоднозначна. Зарекомендовавший себя как режиссер-провокатор, он поставил однозначный хит (причем для любой аудитории) при полном отсутствии свойственного ему цинизма, едкого сарказма и натурализма. В итоге получился светлый, жизнеутверждающий спектакль-эпос, пафосная героическая комедия о подвиге и патриотизме.

ФОТО: «Золотая Маска»

Аскетичные декорации художника постановщика Ларисы Ломакиной – белая стена, чёрные стулья, занавес из красных нитей. Герои в белых рубашках, героини – в строгих приталенных платьицах и белых носочках. Стихи Гусева артисты БДТ не декламируют, а душевно и проникновенно произносят.

ФОТО: «Золотая Маска»

Герои пьесы Василий Мотыльков и Николай Маяк молоды, но режиссёр отдал эти роли довольно зрелым актерам (народному артисту России Валерию Дегтярю и заслуженному артисту России Анатолию Петрову). По мысли Богомолова, советских людей могут играть только бывшие советские люди. Только они могут что-то активировать в своей памяти, а пафосные монологи наполнить искренностью и задушевностью.

ФОТО: «Золотая Маска»

Режиссер экспериментирует не только с возрастом. Огромные черно-белые экраны, увеличивающие многократно происходящее на сцене, помимо ощущения какой-то немыслимой телетрансляции из прошлого, дают возможность даже сидящим в самом последнем ряду зрителям увидеть каждую эмоцию, рассмотреть каждое движение актеров, составляющих прекрасный актерский ансамбль спектакля.

Венец этого ансамбля – Нина Усатова. Роль Марии Мотыльковой дает возможность актрисе продемонстрировать многогранность своего таланта, переходя от бытового образа мамаши-хлопотуньи к некому символу материнства в его глобальном значении.

ФОТО: «Золотая Маска»

Спектакль сложный и простой одновременно. Можно просто вспоминать. Можно смеяться. Можно грустить. Можно думать. Богомолов предоставляет зрителю эту редкую возможность: найти в себе созвучную действию эмоцию и прожить в ней отведенное на спектакль время.

Наблюдая за происходящей на сцене историей, такой правильной, героической, смахивая слезы умиления, находясь в напряжении, став свидетелем сложной и неоднозначной возникшей ситуации, и при этом зная предыдущие работы Богомолова, невольно начинаешь ждать подвоха.

ФОТО: «Золотая Маска»

Константин Богомолов: «Зрители увидят историю, созданную в 1935 году в соответствии с идеями и задачами 1935 года. Рассказанную современно и честно.

Я уверен, что будут противоположные реакции. Кто-то будет сочувствовать, сопереживать и рыдать — и на здоровье. Кто-то будет смеяться, считать это все стебом — и пожалуйста. Кто-то станет ужасаться и возмущаться — и тоже ради бога. Кому-то, очевидно, не понравится, что я не делаю вот эти комментарии на полях, что не проявляю режиссерской позиции. Для меня же главное — что зрителю предоставляется право зайти в воду тех лет и самому почувствовать ее, ощутить и желательно осознать реакцию на нее своего тела. Без всяких подсказок со стороны режиссера. Это очень важный момент».