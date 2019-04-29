Сын избил мать, внук - деда

В воскресенье вечером в полицию сообщили, что в квартире на улице Пикк в Тарту пьяный 35-летний мужчина ударил 66-летнюю мать. Полиция задержала сына и доставила его в арестную камеру для вытрезвления. Женщине медицинская помощь не понадобилась. Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

В тот же день утром в баре, расположенном на Нарвском шоссе в Тарту, между знакомыми мужчиной и женщиной произошла перебранка, которая переросла в драку. В ходе драки пострадала употреблявшая алкоголь 31-летняя женщина, медики доставили ее в больницу на осмотр. Патруль задержал пьяного и агрессивного 38-летнего мужчину, а затем отвез его в арестную камеру для вытрезвления.

В субботу вечером в квартире на улице Кирде в Эльва 17-летний юноша ударил 63-летнего дедушку. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте происшествия. Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.