Сын избил мать, внук - деда

На минувших выходных полицейские получили четыре вызова из Тарту и Тартумаа, где пришлось усмирять агрессивно настроенных людей. В трех случаях пострадали женщины.
В воскресенье вечером в полицию сообщили, что в квартире на улице Пикк в Тарту пьяный 35-летний мужчина ударил 66-летнюю мать. Полиция задержала сына и доставила его в арестную камеру для вытрезвления. Женщине медицинская помощь не понадобилась. Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.
В тот же день утром в баре, расположенном на Нарвском шоссе в Тарту, между знакомыми мужчиной и женщиной произошла перебранка, которая переросла в драку. В ходе драки пострадала употреблявшая алкоголь 31-летняя женщина, медики доставили ее в больницу на осмотр. Патруль задержал пьяного и агрессивного 38-летнего мужчину, а затем отвез его в арестную камеру для вытрезвления.
В субботу вечером в квартире на улице Кирде в Эльва 17-летний юноша ударил 63-летнего дедушку. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте происшествия. Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.
В субботу утром полиция получила вызов на улицу Кастани в Тарту, где подрались 42-летняя женщина и 46-летний мужчина. Полиция задержала агрессивного мужчину в качестве подозреваемого в преступлении и доставила его в отделение полиции. Пострадавшей в потасовке женщине была оказана первая помощь на месте происшествия.