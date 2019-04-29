Покушение на акцизы – как русская рулетка

Если резкое повышение алкогольного акциза проложило путь латвийской приграничной торговле, то снижение налогов на водку в таких же объемах не обязательно поможет от нее избавиться. Более того, ущерб может оказаться даже больше, пишет Postimees.
Многие радикально настроенные политики и имеющие личные интересы пивовары считают, что для устранения латвийской приграничной торговли и повышения доходов от налогов имеется золотой ключик: снизить акцизы до уровня, с которого стартовало это водочное ралли.
Будущий министр финансов Мартин Хельме (EKRE) уже тут и там упоминал, что будет снижать акцизы. Возможно из-за того, что речь идет о теме, обладающей большой символичностью. В интервью Ärileht он сказал, что налоги можно было бы снизить настолько, что разница между нашим и латвийским алкоголем составит пару евро – это лишило бы народ мотивации к длительным поездкам на автомобилях на границу.
Также Хельме сказал, что он не доверяет чиновникам Министерства финансов, которые здорово ошиблись с предсказанием поступлений от акцизов (в прошлом году ошибка прогноза составила более 100 миллионов евро – ред.). В словах Хельме есть определенное зерно, поскольку ни один прежний налоговый прогноз никогда раньше не ошибался настолько сильно. Более того, если обычно министерство было консервативно в своих прогнозах, – реальные поступления обычно превышали ожидания – то прогнозы алкогольного акциза были самыми оптимистичными за все времена.
Водочное ралли исчезнет по щелчку
Руководитель крупнейшего в Эстонии пивоваренного завода A. Le Coq Тармо Нооп говорит то же, что и Хельме. По его словам, нужно добиться ситуации, когда разница в цене на ящик пива по эту и ту сторону границы была бы меньше двух евро, а у пол-литра водки – меньше евро. Для этого нужно снизить акциз на пиво на 30-35 процентов, а акциз на водку – примерно на 10 процентов, подсчитал он.
Складно Нооп говорит и о том, как в таком случае всего за три-четыре месяца исчезнет 90 процентов латвийской приграничной торговли. Восстановится и торговля на северной границе.
«На обеих государство заработает 100 миллионов евро доходов от налогов», - обещает пивовар, который подчеркивает, что приграничную торговлю подпитывает лишь огромная разница в акцизах. Сформировавшаяся сеть магазинов и новые покупательские привычки людей, как он считает, больше не являются аргументами.
«Печально, если Эстония не воспользуется этой возможностью. Разговоры о том, что приграничную торговлю невозможно свернуть – это полная ерунда! Как и то, что это ничего не принесет в наш бюджет», - сказал Нооп.
Оптимизма руководителя A. Le Coq не разделяет проведенное недавно по заказу Министерства финансов исследование, которое составили консультационная фирма PwC и Департамент статистики, и который обошелся в почти 100 000 евро. Одним из выводов исследования стало то, что приграничная торговля с Латвией пришла для того, чтобы остаться. Может складываться и так, и так, но вернуть назад ничего невозможно.
Составители отчета опираются, прежде всего, на примеры Дании и Германии, где приграничная торговля длится уже больше 45 лет, и ее не смогли прекратить никакими политическими изменениями. Государства поняли, что явление не исчезнет, но его можно в определенном смысле взять под контроль.
Они привели еще один теоретический пример: когда в Швеции хотели снизить акциз на 40 процентов, Дания решила, что они снизят его в тех же пропорциях. Если Дания снижает акцизы, то же самое для сохранения разницы цен делает и Германия. Таким образом, крупное снижение акциза в одной стране провоцирует ответную реакцию у соседей, чтобы не утратить своих позиций в приграничной торговле.
В то же время, в исследовании подчеркивается, что у Эстонии нет прямого опыта, какое влияние массивное снижение акциза может оказать на внутригосударственное потребление. Кроме того, опыт других стран показывает, что приграничная торговля снижается лишь в том случае, если целевая страна (в данном случае Латвия) повышает свои акцизы, а не благодаря тому, что исходная страна (Эстония) снижает свои.
Вторым важным выводом исследования является то, что крупные и внезапные акцизные изменения делают практическим невозможным любое предсказание. Более того, поскольку с бутылки налогов начнет поступать меньше, акцизный бюджет может еще больше уйти в минус.
Чего хотят добиться?
Более-менее того же мнения придерживается и Министерство финансов. Пресс-секретарь министерства Отт Хейнапуу сказал, что для нового правительства самое главное сформулировать цель, которой хотят достичь изменением акцизов: увеличить доходы от налогов, улучшить здоровье людей, или же развивать экономическую среду.
Можно ли вообще упразднить приграничную торговлю? «Естественно, приграничная торговля могла бы снизиться, если бы снизились цены», - ответил Хейнапуу.
В то же время, по его словам, остается вопрос: действительно ли цены изменятся после снижения ставки акциза – конечная цена, кроме акцизов и налога с оборота, зависит от наценок торговцев. Кроме того, неизвестно, как поведет себя Латвия, и что сделают финны.
«Также неопределенно, сколько времени может занять снижение приграничной торговли и восстановление покупок финнов. Например, потребление алкоголя в Финляндии изменилось в пользу легкого алкоголя, а это значит, что потенциальный доход от налогов в Эстонии будет меньше, чем раньше», - сказал пресс-секретарь.
По этим причинам Министерство финансов остается осторожным. И прежние ошибки дают для этого основание. Хейнапуу сформулировал позицию министерства так: если акцизы снизить, нельзя четко утверждать, что поступления снизятся или увеличатся. Более точные оценки, по его словам, в стадии разработки.
Завуалированные рассказы владельцев алкомагазинов
Собственник сети Superalko Рихо Мауэрер, держащий в Латвии три алкомагазина, сохранил в своем ответе таинственность. На вопрос, можно ли придушить приграничную торговлю, он ответил: «Ни одно явление в мире не существует само по себе, обычно у них есть причины, которые и вызывают эти явления. Если устранить причины, явление исчезнет точно так же, как и появилось».
Когда журналисты поинтересовались: является ли одной из причин высокий акциз, предприниматель ответил, что он этого не говорил. Мауэрер убежден, что чиновники и политики Эстонии, а также общественность знают о приграничной торговле очень мало, главным образом, исходя из поверхностной информации и слухов, которые не отвечают действительности.
Одним из таких слухов, по словам бизнесмена, является то, что строительство магазина на границе с Латвией якобы дешевле, чем, например, строительство Selver.
«Приграничный магазин выглядит дешевле, поскольку дешевый вид магазина – это часть имиджевой концепции низких цен,- сказал Мауэрер. – Чиновники считают, что двигателем приграничной торговли, кроме разницы в акцизах, являются еще и низкие маргиналы приграничных магазинов, жадность эстонских торговцев, сложившаяся инфраструктура и заговор производителей».
В действительности, ничто из этого перечня не отвечает действительности. Но о том, что является реальным двигателем приграничной торговли, предприниматель не сказал.
«В приграничной торговле движутся большие деньги и с приграничной торговлей каждый день связаны масштабные налоговые обманы, которые годами имеют политическую крышу. Часть крупных эстонских производителей скрыто участвуют в этом, кроме того, нужно учитывать и людей, которые работают в этом секторе», - добавил Мауэрер.
Четверть алкоголя поступает из Латвии
По данным Министерства финансов, из Латвии поступает 23,5 процента легальной эстонской торговли алкоголем. За два месяца этого года в государственную казну поступил 31 миллион евро алкогольного акциза, что на 50 процентов меньше, чем в прошлом году. По словам представителей Министерства финансов, причина в том, что в январе прошлого года массово запасались алкоголем, поскольку в феврале 2018 года акциз подняли на 5-10 процентов.
Однако они считают, что рост латвийской приграничной торговли приостановился. В первые месяцы этого года, по данным статистики, по сравнению с прошлым года ситуация в плане алкоголя стабилизировалась, но торговая структура увеличивается в пользу пива, говорят они.
Рост латвийской приграничной торговли, по мнению чиновников, в марте притормозился еще сильнее, поскольку 1 марта в Латвии подняли акциз на алкоголь. Таким образом, цены на алкоголь поднялись и в приграничных магазинах.
Акциз на алкоголь в Эстонии повышался ежегодно, начиная с 2012 года. Самое сильное повышение произошло летом 2017 года, когда налог на легкий алкоголь повысился на 70 процентов.
Леннарт Рууда