Покушение на акцизы – как русская рулетка

Одним из таких слухов, по словам бизнесмена, является то, что строительство магазина на границе с Латвией якобы дешевле, чем, например, строительство Selver.

«Приграничный магазин выглядит дешевле, поскольку дешевый вид магазина – это часть имиджевой концепции низких цен,- сказал Мауэрер. – Чиновники считают, что двигателем приграничной торговли, кроме разницы в акцизах, являются еще и низкие маргиналы приграничных магазинов, жадность эстонских торговцев, сложившаяся инфраструктура и заговор производителей».

В действительности, ничто из этого перечня не отвечает действительности. Но о том, что является реальным двигателем приграничной торговли, предприниматель не сказал.

«В приграничной торговле движутся большие деньги и с приграничной торговлей каждый день связаны масштабные налоговые обманы, которые годами имеют политическую крышу. Часть крупных эстонских производителей скрыто участвуют в этом, кроме того, нужно учитывать и людей, которые работают в этом секторе», - добавил Мауэрер.

Четверть алкоголя поступает из Латвии

По данным Министерства финансов, из Латвии поступает 23,5 процента легальной эстонской торговли алкоголем. За два месяца этого года в государственную казну поступил 31 миллион евро алкогольного акциза, что на 50 процентов меньше, чем в прошлом году. По словам представителей Министерства финансов, причина в том, что в январе прошлого года массово запасались алкоголем, поскольку в феврале 2018 года акциз подняли на 5-10 процентов.

Однако они считают, что рост латвийской приграничной торговли приостановился. В первые месяцы этого года, по данным статистики, по сравнению с прошлым года ситуация в плане алкоголя стабилизировалась, но торговая структура увеличивается в пользу пива, говорят они.

Рост латвийской приграничной торговли, по мнению чиновников, в марте притормозился еще сильнее, поскольку 1 марта в Латвии подняли акциз на алкоголь. Таким образом, цены на алкоголь поднялись и в приграничных магазинах.

Акциз на алкоголь в Эстонии повышался ежегодно, начиная с 2012 года. Самое сильное повышение произошло летом 2017 года, когда налог на легкий алкоголь повысился на 70 процентов.

Леннарт Рууда