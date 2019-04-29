Бывший тренер сборной Австрии по лыжам подозревается в снабжении спортсменов допингом

Отбывший дисквалификацию за допинг лыжник Йоханнес Дюр дал показания полиции Австрии против тренера.

По словам Дюра, Хайгель поставлял спортсменам эритропоэтин, а также прекрасно знал об использовании кровяного допинга в команде.

Помимо Дюра, еще два австрийских лыжника, работавших с Хайгелем, были дисквалифицированы за допинг – Харальд Вурм и Макс Хауке.

Летом 2018 года с Хайгелем работал биатлонист Доминик Ландертингер.