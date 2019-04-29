Бывший тренер сборной Австрии по лыжам подозревается в снабжении спортсменов допингом

Бывший тренер сборной Австрии по лыжам Геральд Хайгель подозревается в снабжении спортсменов допингом, передает sports.ru.
Отбывший дисквалификацию за допинг лыжник Йоханнес Дюр дал показания полиции Австрии против тренера.
По словам Дюра, Хайгель поставлял спортсменам эритропоэтин, а также прекрасно знал об использовании кровяного допинга в команде.
Помимо Дюра, еще два австрийских лыжника, работавших с Хайгелем, были дисквалифицированы за допинг – Харальд Вурм и Макс Хауке.
Летом 2018 года с Хайгелем работал биатлонист Доминик Ландертингер.
Сам Хайгель, который работал в сборной Австрии с 2011 по 2017 год, отрицает все обвинения и собирается подать в суд на Дюра за клевету.