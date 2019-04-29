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Бывший тренер сборной Австрии по лыжам подозревается в снабжении спортсменов допингом

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Снимок иллюстративный

ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Бывший тренер сборной Австрии по лыжам Геральд Хайгель подозревается в снабжении спортсменов допингом, передает sports.ru.

Отбывший дисквалификацию за допинг лыжник Йоханнес Дюр дал показания полиции Австрии против тренера.

По словам Дюра, Хайгель поставлял спортсменам эритропоэтин, а также прекрасно знал об использовании кровяного допинга в команде.

Помимо Дюра, еще два австрийских лыжника, работавших с Хайгелем, были дисквалифицированы за допинг – Харальд Вурм и Макс Хауке.

Летом 2018 года с Хайгелем работал биатлонист Доминик Ландертингер.

Сам Хайгель, который работал в сборной Австрии с 2011 по 2017 год, отрицает все обвинения и собирается подать в суд на Дюра за клевету.

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