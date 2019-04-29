Фото: в роскошном 16-этажном доме в Пирита продается квартира для любителей спорта и ЗОЖ

Двухкомнатная квартира с классом энергоэффективности B, общая площадь которой составляет 72,8 метров, расположена на третьем этаже. Она состоит из просторной гостиной с открытой кухней, спальни, прихожей, ванной комнаты и балкона. Здесь есть и большой балкон, на котором с чашкой кофе можно наслаждаться утренним солнцем.

ФОТО: KV.EE

Это отличный вариант для людей, любящих спорт и активный образ жизни. В доме находится тренажерный зал с необходимым современным оборудованием для занятий спортом, также есть отдельный зал для занятий аэробикой или танцами. Дополняет картину прекрасный банный комплекс, где есть парная, сауна, бассейн и зал, где можно посидеть с друзьями.

ФОТО: KV.EE

Дом расположен вдали от дорог и городского шума, рядом вдоль набережной проложена дорожка, где можно как подышать свежим морским воздухом, так и заняться спортом (бег, велосипед, ролики).

Роскошный 16-этажный жилой дом выполнен в скандинавском стиле. В доме просторное фойе, огороженная территория (6596 м2), терраса на крыше с видом на море, круглосуточная охрана, бассейн-сауна и спортивный комплекс для владельцев и гостевая автостоянка. В доме есть собственный газовый котел. В доме есть действующее квартирное товарищество. Есть возможность купить парковочное место в подземном гараже.