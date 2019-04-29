Латынина: если бы здесь дали право голоса русским, у вас бы давно победил на выборах Зюганов

- Когда Трамп стал президентом, из каждого утюга слышалось, что он будет дружить с Путиным. Почему этого не произошло?

Трамп не стал дружить с Путиным, потому что это невозможно; Путин определяет себя через вражду с Америкой. Это то же самое, как спросить, что нужно сделать украинскому президенту, чтобы прекратить войну в Донбассе? Ответ: украинский президент не может прекратить войну в Донбассе, потому что прекратить ее может только Владимир Владимирович. Так и с Америкой: американский президент не может подружиться с тем, кто дружить не хочет. Больше всего к идеалам Путина походил Обама, который извинялся перед каждой революционной сволочью в мире.

- Но какие-то шаги американский президент может сделать навстречу России?

- А зачем? У Путина слишком возвышенное представление о собственном величии и о величии страны, которая имеет 2% мирового ВВП и становится все больше похожей на Нигерию без бананов. Нынешняя российская политика такова: да, у нас все плохо, но это все из-за того, что нашими врагами являются США. Но если США станут друзьями России, как тогда Путин объяснит, что все все равно плохо? Во время избирательной компании Трамп действительно заискивал перед русскими и упоминал о том, что мог бы договориться с Путиным. Но дело было, как мы теперь знаем, в его позиции бизнесмена, который надеялся построить Trump tower в Москве.

- Последние два года весь мир и сторонники левых взглядов говорили о том, что вот-вот будет объявлен импичмент Трампу, и спецпрокурор Мюллер предъявит доказательства о связях президента с Россией. Но выяснилось, что никакого доказательства нет. Какова вероятность, что в 2020 году Трамп вновь станет президентом?

- Вероятность переизбрания Трампа на второй срок высока. Этому способствует, во-первых, безумная позиция демократов, которые продолжают ждать доказательства связи Трампа с Россией, как христиане ждут второго пришествия Христа. Во-вторых, это зависит от того, как будут вести себя молодые представители демократов в Конгрессе; сколько еще green new deal предложит товарищ Окасия-Кортес, сколько антисемитских твитов напишет госпожа Ильхан Омар. Если крайне левые продолжат свою деятельность в таком ключе, то Трамп имеет большие шансы одержать победу. Американская экономика растет и чувствует себя прекрасно, несмотря на все панические вопли. И говорить, что это — результат наследия Обамы, уже неприлично.

- Юлия, вы уехали из России, когда там творилось что-то непонятное: говорили о духовных скрепах, угрожали соседям ядерным оружием, гордились Крымом. Теперь вы живете на Западе, где СМИ тоже сходят с ума. Скажите, вы не разочаровались в западе?