Латынина: если бы здесь дали право голоса русским, у вас бы давно победил на выборах Зюганов

"Мне не нравится, что Российская империя распалась, но я за то, чтобы таким, как я, которые страдают фантомными болями при империи, в отпавших провинциях не давали права голоса", - заявила журналист Юлия Латынина в интервью Postimees.
- Когда Трамп стал президентом, из каждого утюга слышалось, что он будет дружить с Путиным. Почему этого не произошло?
Трамп не стал дружить с Путиным, потому что это невозможно; Путин определяет себя через вражду с Америкой. Это то же самое, как спросить, что нужно сделать украинскому президенту, чтобы прекратить войну в Донбассе? Ответ: украинский президент не может прекратить войну в Донбассе, потому что прекратить ее может только Владимир Владимирович. Так и с Америкой: американский президент не может подружиться с тем, кто дружить не хочет. Больше всего к идеалам Путина походил Обама, который извинялся перед каждой революционной сволочью в мире.
- Но какие-то шаги американский президент может сделать навстречу России?
- А зачем? У Путина слишком возвышенное представление о собственном величии и о величии страны, которая имеет 2% мирового ВВП и становится все больше похожей на Нигерию без бананов. Нынешняя российская политика такова: да, у нас все плохо, но это все из-за того, что нашими врагами являются США. Но если США станут друзьями России, как тогда Путин объяснит, что все все равно плохо? Во время избирательной компании Трамп действительно заискивал перед русскими и упоминал о том, что мог бы договориться с Путиным. Но дело было, как мы теперь знаем, в его позиции бизнесмена, который надеялся построить Trump tower в Москве.
- Последние два года весь мир и сторонники левых взглядов говорили о том, что вот-вот будет объявлен импичмент Трампу, и спецпрокурор Мюллер предъявит доказательства о связях президента с Россией. Но выяснилось, что никакого доказательства нет. Какова вероятность, что в 2020 году Трамп вновь станет президентом?
- Вероятность переизбрания Трампа на второй срок высока. Этому способствует, во-первых, безумная позиция демократов, которые продолжают ждать доказательства связи Трампа с Россией, как христиане ждут второго пришествия Христа. Во-вторых, это зависит от того, как будут вести себя молодые представители демократов в Конгрессе; сколько еще green new deal предложит товарищ Окасия-Кортес, сколько антисемитских твитов напишет госпожа Ильхан Омар. Если крайне левые продолжат свою деятельность в таком ключе, то Трамп имеет большие шансы одержать победу. Американская экономика растет и чувствует себя прекрасно, несмотря на все панические вопли. И говорить, что это — результат наследия Обамы, уже неприлично.
- Юлия, вы уехали из России, когда там творилось что-то непонятное: говорили о духовных скрепах, угрожали соседям ядерным оружием, гордились Крымом. Теперь вы живете на Западе, где СМИ тоже сходят с ума. Скажите, вы не разочаровались в западе?
- Нет, не разочаровалась. Но я должна сказать, что творится в России, Венесуэле, Судане и ряде других несчастливых стран, является в конечном итоге следствием нежелания Запада отстаивать те ценности, которые и сделали его Западом. И каждый раз, когда я вижу очередную капитуляцию перед исламистами и исламскими странами, я думаю: «Черт знает что творится!». Люди приезжают из диких стран на Запад, и леваки говорят им: «Ребята, сохраняйте свою замечательную культуру!». И невозможно представить, чтобы встал какой-нибудь британский политик и сказал им: «Ребята, у нас в XIII веке были замечательные обычаи! Мы отрубали головы, варили людей в кипятке, наши женщины носили длинную закрытую одежду. Давайте вернем наши традиции!». Или встал бы эстонский политик и заявил: «Послушайте, в XV веке в городе Таллинне не жили паршивые эстонцы, а только благородные немцы! Давайте восстановим историческую справедливость!» И понятно, что общество ответит им, что у них уехала крыша. Но почему тогда люди, которые приехали из стран, где продолжается XIII век, слышат «сохраняйте свои традиции!»? Почему нам говорят, что мы не должны восставать против того, что исповедует большинство? Но ведь в Европе была эпоха Просвещения! И то, что мы наблюдаем сейчас — это предательство идей Просвещения, предательство идей прогресса. При наличии сильной Европы возвращение к варварству, особенно на Ближнем Востоке, было бы невозможно.
Давайте обратимся к романам Агаты Кристи; где в это время были исламисты? Давайте взглянем на сводки времен Второй мировой войны, когда на Ближнем востоке сражались армии Роммеля и Монтгомери, где в это время были исламисты?
- В Европе торжествует дикая левая идеология и политкорректность. Как же мы до этого дошли, ведь после распада Советского Союза казалось, что левые идеи обанкротились?
- Мы должны понимать, что Советский Союз приложил огромные усилия, чтобы популяризировать левые идеи на Западе. Вилли Мюнценберг, красный коммунист, красный Геббельс, организовывал антиколониальные конгрессы и возводил идеи антиколониализма в статус культа, получал огромное количество денег от Ленина. Эти деньги он использовал для создания огромной сети пропаганды, чтобы сделать левые идеи популярными среди интеллектуалов. Нужно понимать, что American Civil Liberties Union, которая сейчас постоянно защищает в том числе и исламистов, была основана человеком по имени Балдуин, большим почитателем Сталина. В своих письмах Балдуин открыто писал, что «мы будем действовать под чужим флагом, разрушать буржуазный мир с помощью его ценностей — свободы слова и защиты прав человека».
Обращу внимание читателей, что понятие «защита прав человека» не существовало на Западе в 18 — 19 веках. Американские отцы-основатели обошлись только самими правами человека и идеей правосудия. Сторонники левых идей считают, что следует ограничить вмешательство государство в жизнь общества, запретить ему иметь собственные войска и секретные службы, но при этом обязать оплачивать гражданам операцию по смене пола и вообще кормить его от соски до могилы. Так уж случилось, что все организации типа ACLU, которые борются против фашизма и за права человека, появились после возникновения Советского Союза. Это не конспирология; эту организационную материальную составляющую не нужно забывать. Важно понимать, что Советский Союз в свое время вмешивался в жизнь всего Запада.
Американские отцы-основатели были против всеобщего избирательного права. Когда создавалась американская республика, почти все англоязычные мыслители, которые уже имели дело с представительской системой правления и выборами, безусловно, поддерживали выборы, но предупреждали, что всеобщее избирательное право неизбежно приведет к социализму. И сейчас мы наблюдаем странную риторику: нам говорят, что может быть либо всеобщее избирательное право, либо все остальное — фашизм. Тогда получается, что в XIX веке Британия жила при фашизме — избирательное право в то время не было всеобщим.
- Тогда каков ваш идеал государственного устройства?
- Избирательное право должно быть у тех, кто платит налогов больше, чем получает субсидий. Дело не только в том, что незаслуженные получатели субсидий садятся обществу на голову; дело в том, что политики начинают стремиться увеличить количество избирателей, которые будут зависеть от государства и голосовать именно за левых политиков. Республиканцы в Америке ведут войну, которую рано или поздно проиграют, потому что демографические изменения будут нарастать. Демократы делают ставку на мигрантов, потому что понимают: это будущие избиратели. Как только в стране появляется всеобщее избирательное право, в исторической перспективе выигрывают левые. Вот смотрите, я могу это очень просто объяснить на примере Эстонии. Если бы после получения независимости вы бы дали права голоса всем, в том числе и русским, не знающим языка, - у вас уже давно победил бы на выборах какой-нибудь местный Зюганов. Действия Эстонии в начале 90-х – прекрасный пример, почему выборы не должны быть всеобщими.
- То есть действия Эстонии вы одобряете?
- Как вам сказать. Я вообще-то не большой фан распада империй. У вас были замечательные реформы и замечательные правительства. Эстония была самым последовательным, тихим и прекрасным реформатором на постсоветском пространстве. Но нельзя сказать, что эстонская экономика хорошо растет, люди уезжают со страшной силой.
В чем же дело? Думаю, Эстония просто слишком маленькая страна. Чтобы быть развитыми и успешными, нужно быть размером с Китай. Как оказалось, крушение империй не принесло особенно счастья странам, входившим в их состав, потому что империя дает синергию, которой нет в маленьком пространстве. Так что вот видите, какой я фрик: мне не нравится, что Российская империя распалась, но я за то, чтобы таким, как я, которые страдают фантомными болями при империи, в отпавших провинциях не давали права голоса.
- Почему в Европе появилась популистская идеология?
- Мы сейчас повторяем ситуацию 1930-годов. Сразу после Первой Мировой Вудро Вильсон заявил, что демократия восторжествовала во всем мире, началось победное шествие всеобщего избирательного права. Но буквально в течение 20 лет все новые демократии, как в восточноевропейских странах вроде Болгарии или Югославии, так и в западных, вроде Португалии и Испании, сменились на крайне левые или крайне правые режимы. Примером может служить Германия, где после введения всеобщего избирательного права, в абсолютном меньшинстве оказались сторонники умеренных взглядов, а на победу претендовали гитлеровцы и коммунисты: хрен редьки не слаще. Сейчас история повторяется в виде комедии; Вилли Мюнценберг первым ввел в моду тезис, что тот, кто не сочувствует левым, разделяет взгляды фашистов. Вилли давно повесили агенты Сталина во французском лесу, а идея «всякий, кто не левый – тот фашист» живет и побеждает.
- И кто опасней – правые или левые радикалы?
- Левые. На порядок опасней. В чем разница между левыми и правыми? Когда Брейвик расстреливает людей на острове или какой-нибудь подонок устраивает стрельбу в мечети, ни один консерватор, включая меня, Юлию Латынину, не скажет: «Вот как здорово придумал! Молодец!» Но когда очередной исламист убивает людей, то, к сожалению, огромное количество мусульман остается к этому равнодушным. А осуждению подвергается тот, кто заявляет, что ислам — не религия мира.
- Эстония граничит с Россией. Как вы считаете, что для нас опаснее: четыре года нового президентства Трампа или власть Окасио-Кортес, Корбина и других левых деятелей?
- Для вас при любом раскладе опасней всех Кремль, потому что настроение Кремля непредсказуемо. Вот представим себе, что в городе Нарва русские провозгласили Нарвскую народную республику. Да, я знаю, русские в Нарве не хотят провозглашать народную республику, но дурное дело нехитрое, пять дураков всегда можно найти. Россия тут же реагирует и говорит: «Эстонцы-кровопийцы угнетают русских!», вводит войска, начинается донбасский сценарий. Возмущается НАТО и предупреждает Россию. Россия отвечает, что в ее доктрине прописано ее право защищать свою территорию с применением ядерного оружия.
- Это блеф или нет?
- В этом-то и цимес. Это блеф, но кто решится это проверить?
- Трамп.
- Ну вот вы и сами ответили на свой вопрос. Обама никогда бы не решился проверить, блеф это или нет. Трамп, несмотря на весь свой изоляционизм, может решиться. Понятно, что при таком раскладе для соседей России лучше, когда на посту президента США Трамп, а не Обама. Когда была российская агрессия против Украины, Обама приехал в Эстонию, чтобы поддержать Украину. Но почему он не поехал прямо в Украину?! Вот это смелость!
- Но при Трампе действительно что-то изменилось. Во время правления Обамы каждую неделю были новости, что российские военные самолеты вторглись в воздушное пространство Эстонии, происходили постоянные военные провокации. Почему при Трампе это закончилось?
- Потому что Трамп может сбить российские военные самолеты. Когда Трамп пришел к власти, он изменил одну из важных вещей — rules of engagement. При Обаме rules of engagement гласили, что если американские солдаты видят противника, они могут вступать в боевые действия только, если он их атаковал, и то не всегда. При Трампе rules of engagement позволяют уничтожать противника, если он мешает или угрожает. Именно это случилось год назад под Дейр-аз-Зором. При Обаме бы русские заняли позиции курдов, американцы бы отступили, а Обама бы, конечно, очень громко бы возмутился, созывал бы ООН и писал бы ноты.
- Как вы полагаете, верно ли, что апофеоз силы западных стран пришелся на рубеж XIX-XX веков, и сейчас мы медленно капитулируем перед наименее развитыми, но молодыми и энергичными странами третьего мира?
- Это не совсем так, потому что те страны третьего мира, которые добиваются успеха – они добиваются его только в том случае, если они начинают вести себя, как на Западе. Как правило – как на том Западе, каким он был в начале XX века. Возьмем Китай. До недавнего времени Китай был страной, в которой не было диктатуры (сейчас там диктатура), и, кроме того, Китай был одной из немногих рыночных экономик мира. Когда страны понимают, что два плюс два всегда равно четыре и закон Ома действует, несмотря на национальные особенности, это замечательно. Китайский ВВП растет и это хорошо, потому что нищий и озлобленный Китай был бы страшен, страшнее нищей и озлобленной России.
- Но, к сожалению, не все страны третьего мира подражают Западу.
- Да, Это одна из главных проблем. Многие страны третьего мира, которые в начале и середине XX века пытались стать западными, как, например, Турция, которую Ататюрк поднял на дыбы, теперь обратно превращается в халифат. В Иране при шахе жена шаха носила симпатичные платья в горошек с открытыми плечами, а сейчас Иран опять оделся в абайю. Когда Запад был силен и был готов отстаивать свою силу, все восточные правители наплевали на свои духовные скрепы. Они понимали, что если они не хотят бы колонизированными Западом – то они должны колонизировать сами себя. Япония это сделала, Китай делает это сейчас, Россия начала процесс самоколонизации еще при Петре Великом, благодаря чему и стала империей. Не было бы Петра, не было бы и Российской империи. Было бы Московское царство, которое кончалось бы где-нибудь у Смоленска, а дальше начиналась Великая Польша. И сейчас Россия идет назад. Именно слабость Запада способствует тому, что остальные регионы скатываются обратно к варварству. В XIX веке такие регионы не выживали — они распадались на части и их завоевывали. Сейчас Запад отказывается от применения силы, - но негодяи и фанатики продолжают ее применять. В результате мы живем в мире, где людоеды могут делать все, что хотят, а волкодавы оказываются связаны правилами приличия.