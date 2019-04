Латынина: если бы здесь дали право голоса русским, у вас бы давно победил на выборах Зюганов

- Это блеф или нет?

- Трамп.

- Но при Трампе действительно что-то изменилось. Во время правления Обамы каждую неделю были новости, что российские военные самолеты вторглись в воздушное пространство Эстонии, происходили постоянные военные провокации. Почему при Трампе это закончилось?

- Потому что Трамп может сбить российские военные самолеты. Когда Трамп пришел к власти, он изменил одну из важных вещей — rules of engagement. При Обаме rules of engagement гласили, что если американские солдаты видят противника, они могут вступать в боевые действия только, если он их атаковал, и то не всегда. При Трампе rules of engagement позволяют уничтожать противника, если он мешает или угрожает. Именно это случилось год назад под Дейр-аз-Зором. При Обаме бы русские заняли позиции курдов, американцы бы отступили, а Обама бы, конечно, очень громко бы возмутился, созывал бы ООН и писал бы ноты.