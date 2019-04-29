Пн, 29.04.2019
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Процесс Сависаара: прокуратура ходатайствует о лишении Калева Калло депутатской неприкосновенности

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Калев Калло.

ФОТО: Sander Ilvest

Государственная прокуратура ходатайствует перед канцлером юстиции о лишении депутатской неприкосновенности обвиняемого в пособничестве получению и даче взяток члена Центристской партии Калева Калло, поэтому в понедельник Харьюский уездный суд отложил слушания по делу Калло - фигуранта дела о коррупции в Таллинне, ключевым обвиняемым по которому выступал Эдгар Сависаар, но из-за состояния здоровья в конце прошлого года уголовное преследование бывшего лидера центристов и экс-мэра столицы было прекращено.

Новое заседание назначено на 17 июня, сообщила BNS пресс-секретарь уездного суда Вийвика Сиплане.

Решение о лишении депутата парламента депутатской неприкосновенности принимает Рийгикогу. Если Рийгикогу не примет такого решения, то уголовное производство против Калло будет приостановлено и может быть возобновлено по истечении срока полномочий члена Рийгикогу. Ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности может подать в  Рийгикогу канцлер права.

Госпрокуратура обвиняет Калева Калло в пособничестве получению и даче взяток.

В конце декабря прошлого горда госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.

Госпрокуратура обвинила Сависаара в использовании бюджетных средства Таллинна в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также получении четырех взяток, отмывании денег и получении запрещенных пожертвований в пользу Центристской партии в крупных размерах. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии.

Госпрокуратура обвиняет в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туулберга, Александра Кофкина, Хиллара Тедера и Велло Кунмана.

Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвинен бывший политик Виллу Рейльян.

В рамках дела также обвинялся бывший заместитель старейшина Пыхья-Таллинна Прийт Кутсера, но в его отношении делопроизводство прекратили по принципу оппортунитета.

Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными.

Рейльян признал себя виновным, суд принял решение в его отношении в порядке договорного делопроизводства.

В октябре 2017 года уездный суд утвердил соглашение, заключенное с госпрокуратурой по делу обвиняемого в посредничестве при получении взятки Рейльяна, и приговорил Рейльяна к уплате в пользу государства чуть более 33 000 евро.

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