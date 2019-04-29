Владимир Зеленский.

ФОТО: Anna Marchenko / Anna Marchenko/TASS

В обзоре российских СМИ за 29 апреля:

«Ведомости»: образ Зеленского в российской пропаганде

Почти треть россиян считает победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины более выгодной для России, чем переизбрание Петра Порошенко. Это выяснил «Левада-центр», о результатах исследования которого рассказывает газета «Ведомости».

68% россиян, опрошенных социологами, заявили, что следили за этой кампанией, в том числе 30% - очень внимательно.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что самыми внимательными наблюдателями в России были люди старшего возраста, активно включенные в телеаудиторию. При этом телевидение, по замечанию социолога, давало свои интерпретации.