Теперь на телевидении будет политика выжидания, будут проверять реакцию Зеленского, прогнозирует Гудков: «Это уже началось в эфире федеральных каналов. Но к концу лета, ближе к выборам в Верховную раду, пропаганда развернется снова».

На протяжении нескольких лет россиянам внушали, что Порошенко - абсолютное зло, и понятно, почему его победы не желал практически никто, говорит политолог Аббас Галлямов.

Политолог Михаил Виноградов считает, что среди российских сторонников Зеленского можно выделить две категории.

Первые - те, кому он симпатичен, кто знает его творчество, следили за кампанией.

Вторые - те, кто возлагал лично на Порошенко ответственность за кризисные отношения с Украиной, а «победитель дракона» Зеленский естественным образом вызывает у них симпатию.

А вот образ нового украинского президента в российских СМИ еще не сложился, полагает эксперт: «Поскольку в официальной реакции России на итоги выборов одновременно присутствуют признаки жесткости, доброжелательности и растерянности, можно сделать вывод, что интонация комментариев о Зеленском пока не оформилась».

«Коммерсант», «Известия»: не с того начал?

Материал в газете «Коммерсант» посвящен заочному спору избранного президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Комментируя указ Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и готовность Москвы упростить получение гражданства РФ для всех граждан Украины, Владимир Зеленский предупредил, что не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

В то же время он призвал к диалогу с РФ и предложил обмен пленными по формуле «всех на всех» в Донбассе, пишет «Коммерсант».

По мнению Владимира Зеленского, российские власти зря тратят время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ.

«Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований», - пояснил будущий президент Украины.

В частности, по его версии, последняя инициатива Москвы открывает лазейку для желающих уйти от ответственности на Украине, где новые власти намерены начать масштабную борьбу с коррупцией.

«Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие „профессионалы“ - в Ростове или Магадане», - предупредил Владимир Зеленский.

Впрочем, полемикой на повышенных тонах по вопросу о паспортах и гражданстве дело не ограничилось, отмечает «Коммерсант». Владимир Зеленский выразил неприятие российской политической системы и состояния прав и свобод в целом.

По его словам, «отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет».

Заочная полемика Владимира Зеленского и Владимира Путина уже вызвала многочисленные отклики как в Киеве, так и в Москве, пишет газета.

«Если Зеленский выступает за свободу, то он не должен говорить за граждан Украины, что им нужно, а что не нужно. Они без него решат. Многие жители ДНР/ЛНР уже решили», - написал в «Твиттере» сенатор Алексей Пушков, выразивший мнение о том, что Владимир Зеленский «не с того начал», так как антироссийские выпады всегда обречены на провал.

А газета «Известия» отмечая, что все свои заявления Зеленский сделал посредством постов в «Фейсбуке», приводит по этому поводу комментарий заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.

По ее словам, соблазн руководить страной из «Фейсбука» у Зеленского победил. Яровая иронично назвала избранного президента «мессией, который будет писать заклинания в соцсети».

Также она предположила, что теперь гражданам Украины нужно будет переместиться из реального в виртуальный мир, где их ждет счастье.

«Ведомости»: «Что не разрешено, то фейк»

О том, какую правоприменительную практику ожидать от закона о фейковых новостях, в редакционном комментарии свежего номера пишет газета «Ведомости».

Издание не исключает, что закон о фейковых новостях, подписанный Владимиром Путиным в марте 2019 года может трактоваться правоприменителями так же широко и специфически, как и закон об оскорблении власти.

Как показал первый случай применения новой статьи КоАПа, под фейковыми новостями власти могут понимать в принципе любые сообщения, которые воспринимаются ими как угроза, считает газета.

«Ведомости» рассказывают, что в пятницу, 26 апреля, в Архангельске был составлен первый протокол о новом правонарушении - распространении фейкньюс местной активисткой Еленой Калининой, выступающей против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Из протокола, опубликованного юристом Алексеем Куроптевым, следует, что под фейкньюс полиция понимает републикацию поста во «ВКонтакте» с анонсом несогласованной протестной акции, которая прошла в Архангельске и других крупных городах области 7 апреля.

По версии правоохранителей, зная, что власти не согласовали митинг, Калинина распространила «заведомо недостоверную информацию под видом достоверного сообщения».

Акция в итоге состоялась, причем, как писали местные СМИ, полиция не препятствовала движению митингующих по центральному проспекту города, задержанных по итогам митинга не было.

Однако теперь, ретроспективно, полиция смотрит на произошедшее иначе: как сказано в протоколе, публикация анонса несогласованного митинга повлекла «массовое нарушение общественного порядка».

В отсутствие в законе внятного определения фейковых новостей правоохранителям и правоприменителям предстоит самостоятельно отделять правду от неправды, а правдивый источник от ложного, обращает внимание газета.

А случай в Архангельске демонстрирует, как далеко тут можно зайти, пишут «Ведомости»: «для местных правоприменителей, получается, критерием истинности, реальности считается не сам факт проведения акции, а наличие разрешения местных властей на его проведение: что не разрешено, того и не существует».

РИА «Новости»: автомобилизация растет

Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей.

И лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что доступность автомобиля для российских семей пока в среднем остается не очень высокой, но она демонстрирует тенденцию к росту, как за счет увеличения размера номинальных зарплат, так и за счет снижения ставок по автокредитам.

При этом доступность очень дифференцирована в географическом разрезе.

Кроме того, для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение нового даже недорогого автомобиля без наличия значительных сбережений является пока трудно реализуемой задачей.

В 10 регионах приобрести и без особых сложностей обслуживать новый автомобиль стоимостью 0,5 миллиона рублей могут менее 15% семей. При этом число регионов с низкой доступностью машин сократилось в три раза.

В среднем в России доля семей, для которых доступно владение новым автомобилем, составила 29,6%, против 22,8% годом ранее.

Авторы исследования пришли к выводам, что многим жителям небогатых регионов по-прежнему приходится довольствоваться подержанными автомобилями, а также заметно ограничивать расходы на собственный транспорт.

Например, зачастую автовладельцы отказываются от страховок, обслуживают машины самостоятельно или в неофициальном сервисе, а также ограничивают дальность и частоту поездок, чтобы меньше платить за бензин.

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«Нет ни у кого такой задачи - уволить губернатора», - под таким заголовком газета «Коммерсант» публикует интервью министра экономики Максима Орешкина, в котором тот говорит о новой системе оценки работы глав регионов. https://www.kommersant.ru/doc/3960042

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си.