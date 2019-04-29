Осиновский не будет баллотироваться на пост председателя партии

О своем решении Осиновский сообщил в открытом обращении. Далее приводим текст этого обращения:

«Дорогие друзья!

Сегодня новое правительство принесет присягу перед парламентом. И вместе с этим пришло время огласить свое решение, которое многим из вас уже известно из частных бесед, и которое в действительности родилось еще вечером 3 марта.

Дорогие социал-демократы, срок моих полномочий в качестве вашего председателя истечет 9 июня 2019 года. Я не буду баллотироваться на следующий срок.

В течение этих четырех лет, когда я стоял за нашу партию и социал-демократические ценности, я отдать все, что мне было отдать. Я вложил в эту миссию все свои знания и всю свою энергию. Я благодарен всем тем, кто в течение этого времени давал мне советы и помогал мне! Вас было много, и ваша поддержка была неоценимой.

Теперь настало время передать бразды правления дальше. Я убежден, что нехватки кандидатов на пост председателя в этот раз не возникнет. Это очень хорошо. После самого долгосрочного в истории соцдемов пребывания в правительстве крайне важно поддерживать дебаты между людьми с разным видением будущего. Надеюсь, что эта дискуссия сможет быть основательной и содержательной, а также позволит партии принять 9 июня правильное решение. Удачи нам в этом!

Но еще до того, как соберется общее собрание, нашей общей задачей является сильный результат на выборах в Европейской парламент. Наш номер один – Марина Кальюранд – имеет самую большую поддержку среди людей. Опубликованный сегодня опрос мнений показывает, что по своей поддержке мы приблизились к двум лидерам. Сделаем так, чтобы открытые и страстные внутрипартийные дебаты укрепили нашу кампанию европейских выборов.

И последнее – это не прощальная речь. Я буду руководить партией согласно выданному вами мандату до очередного общего собрания. Именно там я представлю политический отчет о своем четырехлетнем пребывании в должности. Это будет долгая речь, так что готовьтесь.