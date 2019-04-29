В Таллинне в очередной раз состоится выставка тюнингованных грузовиков Truck Show

Кроме выставки большегрузов мирового уровня, на мероприятии можно будет также увидеть экстремальные номера на мотоциклах, дрифтеров и концерты многих известных артистов.

Пройдут также фристайл-шоу на стритбайках, триальных велосипедах и по мотокроссу. Также будут выбраны дальнобойщик и дальнобойщица мечты. Также организаторы сообщили о состязаниях по подъему древесины. Лучшие грузовики будут удостоены наград.

Для Truck Show выстроят три площадки: сцену-грузовик, на которой состоится театральное представление главным образом для детей, адреналиновую площадку для шоу по дрифту и фристайлу и основную сцену, где выступят Анне Вески, Shanon, Metsatöll, Up The Sky.

Главный музыкальный исполнитель дня – знаменитая финская power-metal-группа Stratovarius.