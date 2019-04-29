На капремонт и реконструкцию Национальной библиотеки потребуется более 60 млн евро

Фирма по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ищет проектировщика реконструкции здания Национальной библиотеки. На его капитальный ремонт в RKAS запланировано 65 млн евро, сообщил портал новостей вещания.
Проектировщик работ будет определен в рамках государственного тендера. Здание будет полностью реконструировано. После окончания работ в нем помимо библиотеки будут располагаться таллиннские отделения Национального архива.
Проектировочные работы продлятся 18 месяцев. Срок окончания тендера – 30 мая.
В конце января Эстонская национальная библиотека заключила договор с RKAS и Министерством образования и науки, в котором были обозначены технические недостатки здания и процедура заказа проектировочных работ. Тогда руководство библиотеки сообщило, что на начало реконструкции из государственного бюджета будет выделено 1,3 млн евро.
Проведенный в 2017 году аудит показал, что на капитальный ремонт здания потребуется 32,6, а на утепление и реновацию фасада – 21,6 млн евро.
Строительство десятиэтажного здания Национальной библиотеки было завершено в 1993 году.