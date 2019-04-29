Пн, 29.04.2019
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  • На капремонт и реконструкцию Национальной библиотеки потребуется более 60 млн евро

На капремонт и реконструкцию Национальной библиотеки потребуется более 60 млн евро

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Национальная библиотека. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kultuurikava.ee

Фирма по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ищет проектировщика реконструкции здания Национальной библиотеки. На его капитальный ремонт в RKAS запланировано 65 млн евро, сообщил портал новостей вещания.

Проектировщик работ будет определен в рамках государственного тендера. Здание будет полностью реконструировано. После окончания работ в нем помимо библиотеки будут располагаться таллиннские отделения Национального архива.

Проектировочные работы продлятся 18 месяцев. Срок окончания тендера – 30 мая.

В конце января Эстонская национальная библиотека заключила договор с RKAS и Министерством образования и науки, в котором были обозначены технические недостатки здания и процедура заказа проектировочных работ. Тогда руководство библиотеки сообщило, что на начало реконструкции из государственного бюджета будет выделено 1,3 млн евро.

Проведенный в 2017 году аудит показал, что на капитальный ремонт здания потребуется 32,6, а на утепление и реновацию фасада – 21,6 млн евро.

Строительство десятиэтажного здания Национальной библиотеки было завершено в 1993 году.

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