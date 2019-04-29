На капремонт и реконструкцию Национальной библиотеки потребуется более 60 млн евро

Проектировщик работ будет определен в рамках государственного тендера. Здание будет полностью реконструировано. После окончания работ в нем помимо библиотеки будут располагаться таллиннские отделения Национального архива.

Проектировочные работы продлятся 18 месяцев. Срок окончания тендера – 30 мая.

В конце января Эстонская национальная библиотека заключила договор с RKAS и Министерством образования и науки, в котором были обозначены технические недостатки здания и процедура заказа проектировочных работ. Тогда руководство библиотеки сообщило, что на начало реконструкции из государственного бюджета будет выделено 1,3 млн евро.

Проведенный в 2017 году аудит показал, что на капитальный ремонт здания потребуется 32,6, а на утепление и реновацию фасада – 21,6 млн евро.