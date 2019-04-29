Maxima продлит на летний период часы работы 15 магазинов

«С позиции клиента продление часов работы магазинов на летний период является целесообразным решением», – комментирует такое решение исполнительный директор Maxima Eesti Марко Пыдер.

Исполнительный директор розничной сети добавил, что решение продлить часы работы магазинов, расположенных в спальных районах и около основных магистралей, все же не означает, что Maxima планирует начать предоставлять в магазинах возможность ночного шопинга.

«Ночью люди в основном спят, поэтому мы уверены, что любой клиент сможет легко и в достаточном объеме совершить все свои покупки в часы работы наших магазинов», – добавил Пыдер.

В Таллинне продлятся часы работы следующих магазинов: Паэпарги, 57 – с понедельника по воскресенье 8:00-23:00. Линнамяэ-теэ, 57, Эхитаяте-теэ, 148, Вильде теэ, 75/77 и Пярну мнт, 534b летом будут открыты с понедельника по воскресенье 7:00-23-00.

В Нарве Kreenholmi Maxima летом будет открыта с понедельника по воскресенье 7:00-23:00. Расположенная по адресу Вабадузе, 16 Maxima в Нарвы-Йысуу в летний период будет открыта 9:00-22:00. Магазин Maxima, расположенный в Кохтла-Ярве, в районе Ахтме, по адресу Пуру, 77, будет работать с понедельника по воскресенье 7:00-23:00, а Maxima, расположенная по адресу Кеск-Аллеэ, 12, будет открыта 8:00-22:00. Maxima, которая находится по адресу Виру, 5 в Кивиыли, будет работать 8:00-22:00.

В Тарту двери двух магазинов Maxima (Калда теэ, 15 и Нарва мнт., 112) будут открыты 8:00-23:00.

В Тамсалу, на ул. Койду, 16, Maxima летом будет открыта 9:00-22:00. Расположенная в Пярну Maxima XXX в летний период будет открыта 8:00-23:00. Maxima, расположенная по адресу Таллинна, 64 в Курессааре, будет также работать 8:00-23:00.

Летние часы работы действуют в названных выше магазинах Maxima с 1 мая по 31 августа.