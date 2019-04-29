Пн, 29.04.2019
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Евросоюз критикуют за чрезмерное влияние концернов

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Euroopa Komisjoni peakorter. Liiga palju on võltsi poliitkorrektsust ja Brüsselile suhu vahtimist, mis sellest, et Eesti inimestele Euroopa Liit tegelikult meeldib.

ФОТО: Yves Herman

За последние годы Европейский союз сделал определенные шаги по направлению к уменьшению влиянию лоббистов на политические решения, однако этого недостаточно. Таков вывод сделала общественная организация LobbyControl, представившая в понедельник, 29 апреля, свой доклад, посвященный лоббизму в ЕС.

"Порой концерны могут перехватывать как законы, так и политические процессы", - заявила управляющая политическим крылом организации Имке Дирсен. Лоббизм осуществляется в основном через Совет ЕС, который в докладе назван непрозрачным органом - там национальные правительства пытаются действовать в интересах своей локальной промышленности. Так Германия пыталась затормозить введение тестов на выхлопные газы в интересах автомобильной промышленности, пишет DW.com.

В ЕС работают 25 тысяч лоббистов, располагающих бюджетом в 1,5 миллиарда евро, говорится в докладе. В 2008 году в ЕС была создана база данных Transparency Register, в которой группы влияния  - то есть лоббисты - должны регистрироваться и предоставлять сведения о своих финансовых и прочих интересах. Такой открытый общественный справочник стал ответом на критику в адрес ЕС в непрозрачности при принятии важных решений.

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