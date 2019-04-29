Картина дня: новые члены правительства принесли присягу, скандал с Куузиком и заявление Осиновского

Процесс Сависаара: прокуратура ходатайствует о лишении Калева Калло депутатской неприкосновенности

Решение о лишении депутата парламента депутатской неприкосновенности принимает Рийгикогу. Если Рийгикогу не примет такого решения, то уголовное производство против Калло будет приостановлено и может быть возобновлено по истечении срока полномочий члена Рийгикогу. Читайте далее...

PayPal запускает в Эстонии бесплатную услугу

Платежная система PayPal расширила до Эстонии платежную услугу P2P, которая позволяет пользователям переводить друг другу небольшие денежные суммы. Читайте далее...

Март Хельме: риторика EKRE не изменится

В эфире радиопередачи "Поговорим о деле" (Räägime asjast) председатель партии EKRE Март Хельме заявил, что риторика партии не изменится. Читайте далее...

СМИ: в Норвегии поймали русского кита‐шпиона

Рыбаки у острова Ингойя в регионе Финнмарк встретили белуху (белый кит) со специальным обвесом, на котором было написано: «Оборудование Петербурга» (Equipment of St. Petersburg). Об этом сообщает норвежский телеканал NRK. Оборудование имеет крепления для камеры GoPro. Читайте далее...

Телефон помощи слушает: измученные дети с мыслями о самоубийстве

Весна – самое стрессовое время для школьников. Кто-то сдает экзамены, кто-то пытается навести хоть какой-то порядок в оценках. Все это выражается в увеличении звонков, поступающих на телефон помощи детям. Читайте далее...

В Тартумаа случайные прохожие обнаружили труп мужчины

В воскресенье, 28 апреля, около 17:00 центр тревоги получил сообщение, что возле садовых домиков Илматсалу в Тартумаа случайные прохожие нашли труп мужчины. Читайте далее...

Названы самые популярные в Эстонии автомобили

Активность рынка новых автомобилей сохраняется во всех Балтийских странах. Самый большой рост наблюдался в Литве: в первом квартале 2019 года продажи новых автомобилей выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на 60%. Доля новых автомобилей среди всех машин, купленных в лизинг, составила в Эстонии 51%, в Латвии 50% и в Литве 57%. Читайте далее...

Кот в мешке: клиенту продали дорогой микроавтобус, совершенно непригодный для езды

Удивление клиента, заплатившего за микроавтобус 11 200 евро, был огромным, когда после посещения автомастерской выяснилось, что одометр скручен больше чем на 200 000 километров, а сама машина не прошла нормального техосмотра. Читайте далее...

Фото: Керсти Кальюлайд задала демократичный тренд в одежде

Президент Керсти Кальюлайд пришла на сегодняшнее заседание Рийгикогу в интересном джемпере. Читайте далее...

Куузик: «Меня проверяют, не сдамся ли я, как сдался Репинский»

Сразу после принесения присяги новоиспеченными министрами, у журналистов появилась возможность задать им несколько вопросов. Естественно, первым делом под огнем оказался «герой» сегодняшнего дня Марти Куузик. Читайте далее...

Тартуский университет аннулировал обе магистерские степени Анастасии Коваленко

Член Социал-демократической партии Эстонии и мотогонщица Анастасия Коваленко сообщила на свой странице в Facebook, что ректорат Тартуского университета аннулировал обе ее степени магистра. Она уважает решение университета, хотя и считает его слишком суровым. Читайте далее...

Погрешность измерений: как ваш дачный домик может оказаться на соседской земле?

Во многих нарвских садоводческих товариществах возникают ситуации, когда давным-давно установленные на местности границы участков не совпадают с границами, которые можно увидеть на официальной карте на геопортале Земельного департамента. Погрешность в несколько метров может приводить к спорам между соседями, ведь случается, что на соседской земле оказывают не только кусты и грядки, но даже части строений. Читайте далее...

Михкельсон: Пыллуаас велел убрать из Белого зала Рийгикогу флаги ЕС

По словам депутата реформистской фракции Марко Михкельсона, состоящий в Консервативной народной партии (EKRE) спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас велел убрать из Белого зала Рийгикогу флаги ЕС. Читайте далее...

Пыллуаас объяснил свое решение убрать из Белого зала Рийгикогу флаги ЕС

Флаги Европейского союза, которые были размещены рядом с флагами Эстонии в Белом зале Рийгикогу, были убраны оттуда по распоряжению спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса (EKRE). Читайте далее...

В Курессааре мальчики избили и оплевали пятилетнего ребенка

На Курессааре орудует мальчишеская банда, члены которой оскорбляют и бьют других детей, а также издеваются над ними. Читайте далее...

Голливудская киностудия собирается снимать в Эстонии блокбастер