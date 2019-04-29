Картина дня: заявление Осиновского, планы братьев Сынаялг и Ратас попросил заменить министра от EKRE

Страшные слухи вынудили Ратаса попросить EKRE найти замену и без того оскандалившемуся министру

Сегодня утром премьер-министр Юри Ратас попросил руководство EKRE заменить Марти Куузика, поскольку распространяются слухи о домашнем насилии со стороны кандидата в министры ИТ- и внешней торговли. Читайте далее...

Осиновский не будет баллотироваться на пост председателя партии

Сегодня председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил однопартийцам, что не выставит свою кандидатуру на пост председателя партии. Это решение, по его словам, он принял еще вечером 3 марта. Читайте далее...

Сынаялги свернут производство ветряков в Эстонии

Принадлежащее братьям Сынаялг предприятие Eleon AS, занимающееся строительством ветряков, планирует с мая закрыть расположенный в Лоо завод и перенести производство ветрогенераторов в Китай и Малайзию. Читайте далее...

Вместо инвалидной парковки - персональная для членов правления КТ?

В центре Таллинна часто можно увидеть картину: на парковке для инвалидов стоит не самый дешевый автомобиль с парковочной картой на лобовом стекле, которая вроде бы позволяет занимать льготное место. Но всегда ли автовладелец имеет на это право - большой вопрос. Читайте далее...

Покушение на акцизы – как русская рулетка

Если резкое повышение алкогольного акциза открыло дорогу латвийской приграничной торговле, то снижение налогов на водку в тех же объемах не обязательно поможет от приграничной торговли избавиться. Более того, ущерб может оказаться даже больше. Читайте далее...

Галерея: процесс Сависаара продолжается, в суд явились Кофкин и Тедер

Процесс Сависаара продолжается, теперь по тому же делу перед судом предстанут получившие обвинения бизнесмены. Сегодня в суд явились бизнесмены Александр Кофкин и Хиллар Тедер. Читайте далее...

Процесс Сависаара: прокуратура ходатайствует о лишении Калева Калло депутатской неприкосновенности

Решение о лишении депутата парламента депутатской неприкосновенности принимает Рийгикогу. Если Рийгикогу не примет такого решения, то уголовное производство против Калло будет приостановлено и может быть возобновлено по истечении срока полномочий члена Рийгикогу. Читайте далее...

PayPal запускает в Эстонии бесплатную услугу

Платежная система PayPal расширила до Эстонии платежную услугу P2P, которая позволяет пользователям переводить друг другу небольшие денежные суммы. Читайте далее...

Март Хельме: риторика EKRE не изменится

В эфире радиопередачи "Поговорим о деле" (Räägime asjast) председатель партии EKRE Март Хельме заявил, что риторика партии не изменится. Читайте далее...

СМИ: в Норвегии поймали русского кита‐шпиона

Рыбаки у острова Ингойя в регионе Финнмарк встретили белуху (белый кит) со специальным обвесом, на котором было написано: «Оборудование Петербурга» (Equipment of St. Petersburg). Об этом сообщает норвежский телеканал NRK. Оборудование имеет крепления для камеры GoPro. Читайте далее...

Телефон помощи слушает: измученные дети с мыслями о самоубийстве

Весна – самое стрессовое время для школьников. Кто-то сдает экзамены, кто-то пытается навести хоть какой-то порядок в оценках. Все это выражается в увеличении звонков, поступающих на телефон помощи детям. Читайте далее...

В Тартумаа случайные прохожие обнаружили труп мужчины