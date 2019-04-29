Пн, 29.04.2019
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  • Многоборец Кристьян Розенберг начал сезон с серебряной медали и личного рекорда

Многоборец Кристьян Розенберг начал сезон с серебряной медали и личного рекорда

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Kristjan Rosenberg

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Трое эстонских десятиборцев открыли сезон соревнованием в итальянской Лане. Двоим удалось обновить личные рекорды, а Кристьян Розенберг завоевал серебряную медаль, передает Postimees.

В итальянской Лане прошел международный турнир десятиборцев, на котором Розенберг планировал установить личный рекорд превысив отметку в 8000 очков. К сожалению, слабые результаты в метании диска и прыжках с шестом принесли спортсмену лишь 7950 баллов. Свой предыдущий рекорд Розенберг улучшил на 43 очка. Серебро нашему спортсмену после неудач в метании копья, диска и прыжках с шестом, принес забег на 1500 метров, где Розенберг показал результат 4.34,85.

В Лане также принимали участие и Ристо Лиллеметс, завоевавший с личным рекордом 7707 очков шестое место, и Таави Чернявски, ставший 17-м из 22 участников.

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