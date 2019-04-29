Многоборец Кристьян Розенберг начал сезон с серебряной медали и личного рекорда

В итальянской Лане прошел международный турнир десятиборцев, на котором Розенберг планировал установить личный рекорд превысив отметку в 8000 очков. К сожалению, слабые результаты в метании диска и прыжках с шестом принесли спортсмену лишь 7950 баллов. Свой предыдущий рекорд Розенберг улучшил на 43 очка. Серебро нашему спортсмену после неудач в метании копья, диска и прыжках с шестом, принес забег на 1500 метров, где Розенберг показал результат 4.34,85.