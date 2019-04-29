Пн, 29.04.2019
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Одна из таллиннских улиц закрывается на реконструкцию

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Ремонт улицы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Со 2 по 9 мая в рамках реконструкции улицы Херне будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части и велосипедно-пешеходной дорожки. В связи с этим улица будет закрыта для движения транспорта, кроме транспортных средств живущих на ней, передает Раэпресс.

Доступ к домам 1-14 по улице Магазини будет обеспечиваться путем двустороннего движения на участке этой улицы между улицами Херне и Рави, к домам № 20 и большей нумерации можно будет подъехать в объезд по улицам Ыпетаяте, Оа и Пухке.

Работы по реконструкции улицы Херне  должны закончиться к 15 мая.

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