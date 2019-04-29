Страшные слухи о новом министре вынудили Юри Ратаса вызвать на ковер лидеров EKRE

В понедельник, 29 апреля, в 11:00 Ратас вызвал на ковер лидеров EKRE Марта и Мартина Хельме, а также Марти Куузика, который подтвердил Postimees, что на встрече говорили о нем. Он подтвердил и то, что сегодня вступит перед Рийгикогу в должность министра.

Сразу после того, как кандидатура Куузика был выдвинута на пост министра инфотехнологий и внешней торговли, поползли слухи о том, что он домашний тиран.

Марти Куузик заявил Postimees, что эти обвинения беспочвенны: «В том числе и моя бывшая супруга на прошлой неделе давала вашим изданиям комментарии на этот счет».

По данным Postimees, утром Куузик заверил Ратаса, что не причастен к домашнему насилию. Хельме всячески поддерживали на этой встрече своего однопартийца.

На прошлой неделе Postimees связался с предполагаемой жертвой, которая сказала, что информация не соответствует действительности: «Это заявление абсурдно. Марти Куузик - хороший отец, мы хорошо ладим, и он прекрасно соответствует должности министра. Полностью его поддерживаю».

Юри Ратас подтвердил ERR, что встречался сегодня с Хельме и Куузиком, но, по словам премьер-министра, он не просил заменить министра. На вопрос, почему он пригласил вышеназванных людей и расспрашивал их о домашнем насилии, Ратас ответил, что из-за распространившихся уже на прошлой неделе в СМИ Эстонии слухах.

«Я спросил, было ли в его семье домашнее насилие, и он ответил, что не было», - рассказал премьер-министр.

В 15:00 Куузик принесет в Рийгикогу присягу.