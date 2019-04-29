Названы самые популярные в Эстонии автомобили

По словам руководителя сферы лизинга Swedbank Юлии Рехемаа, во всех странах Балтии сейчас хорошие экономические показатели, и чувство уверенности потребителей сохраняется на высоком уровне, что способствует и покупке новых автомобилей. "При покупке нового автомобиля основными критериями сегодня являются соотношение цены и качества, безопасность и экономичность", – говорит Рехемаа, и добавляет, что в Эстонии люди по-прежнему предпочитают покупать автомобили малого и среднего класса, а также паркетники, которые все эти качества в себе объединяют. В Литве существенно возросла доля паркетников, которая составляет 42% автомобилей, приобретаемых в лизинг.

В Эстонии фаворитами среди новых автомобилей, приобретение которых финансирует Swedbank, остаются Toyota и Škoda. "Во всех трех государствах в первую тройку входит Toyota, которая в Латвии и в Литве находится на первом месте, а в Эстонии – на втором. Самая популярная модель – Toyota RAV-4. Популярны также занимающая в Эстонии первое место Škoda и KIA, которая вошла в TOP-3 как в Эстонии, так и в Литве. Самые популярные модели – Škoda Kodiaq и Karoq, а также KIA Sportage. Среди покупателей, приобретающих в лизинг подержанные автомобили, во всех трех странах вне конкуренции – Volkswagen, а наиболее популярная модель - VW Passat", – пояснила Рехемаа.

По словам Рехемаа, доля новых автомобилей, покупаемых в лизинг, с годами неуклонно растёт. "Спрос на новые автомобили не спадает, несмотря на то, что сроки поставки постоянно растут. В зависимости от марки и модели автомобиля, время поставки может составлять до 10-12 месяцев", – говорит Рехемаа.

Средняя стоимость взятых частными лицами в лизинг новых автомобилей в первые месяцы 2019 года была в Эстонии 27 102 евро, в Латвии 28 691 евро и в Литве 25 195 евро. Средняя стоимость подержанных автомобилей, приобретаемых в лизинг, была самой высокой в Эстонии – 18 233 евро, в Литве она составляла 16 120 и в Латвии 15 793 евро.