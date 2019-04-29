Кот в мешке: клиенту продали дорогой микроавтобус, совершенно непригодный для езды

Удивление клиента, заплатившего за микроавтобус 11 200 евро, был огромным, когда после посещения автомастерской выяснилось, что одометр скручен больше чем на 200 000 километров, а сама машина не прошла нормального техосмотра, пишет Postimees.
В Департамент защиты прав потребителей обратился клиент, который в ноябре прошлого года приобрел в пярнуской фирме Pärnu kunn OÜ микроавтобус Ford Transit за 11 200 евро. В момент покупки одометр показывал, что машина проехала 147 000 километров, позже в автомастерской выяснилось, что в действительности пробег на момент последней замены масла составлял 371 263 километра.
Кроме того, после проверки технического состояния автомобиля выяснилось, что машина не проходила техосмотр и должна явиться на повторный осмотр. Поскольку пройти техосмотр без дополнительных расходов не представлялось возможным, стоивший 11 200 евро микроавтобус стоял без дела.
Комиссия по рассмотрению потребительских споров решила, что клиент может отказаться от договора, а Pärnu kunn OÜ должен не только вернуть клиенту всю уплаченную им сумму, но и возместить дополнительный ущерб в размере 192 евро.