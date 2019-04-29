Кот в мешке: клиенту продали дорогой микроавтобус, совершенно непригодный для езды

В Департамент защиты прав потребителей обратился клиент, который в ноябре прошлого года приобрел в пярнуской фирме Pärnu kunn OÜ микроавтобус Ford Transit за 11 200 евро. В момент покупки одометр показывал, что машина проехала 147 000 километров, позже в автомастерской выяснилось, что в действительности пробег на момент последней замены масла составлял 371 263 километра.

Кроме того, после проверки технического состояния автомобиля выяснилось, что машина не проходила техосмотр и должна явиться на повторный осмотр. Поскольку пройти техосмотр без дополнительных расходов не представлялось возможным, стоивший 11 200 евро микроавтобус стоял без дела.