Видео: президент покинула свое место в зале Рийгикогу, когда Куузик приносил присягу

Президент Керсти Кальюлайд, пришедшая на церемонию принесения присяги правительства Юри Ратаса, в джемпере с надписью Sõna on vaba («Слово свободно»), покинула свое место в зале Рийгикогу на то время, когда присягу давал Марти Куузик. Поэтому Куузику пришлось благодарить пустое место.

К тому времени, когда присягу стали давать следующие министры, президент вернулась на место.

В СМИ распространились слухи о том, что Куузик применяет дома насилие.

Хотя после церемонии спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас предложил Кальюлайд поприветствовать членов нового правительства, она не стала этого делать.