Пн, 29.04.2019
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  • Видео: президент покинула свое место в зале Рийгикогу, когда Куузик приносил присягу

Видео: президент покинула свое место в зале Рийгикогу, когда Куузик приносил присягу
Пыллуаас ошибся с фамилией президента

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Президент Керсти Кальюлайд покинула свое место в зале Рийгикогу в то время, когда присягу давал новый министр ИТ и внешней торговли Марти Куузик.

Президент Керсти Кальюлайд, пришедшая на церемонию принесения присяги правительства Юри Ратаса, в джемпере с надписью Sõna on vaba («Слово свободно»), покинула свое место в зале Рийгикогу на то время, когда присягу давал Марти Куузик. Поэтому Куузику пришлось благодарить пустое место.

К тому времени, когда присягу стали давать следующие министры, президент вернулась на место.

В СМИ распространились слухи о том, что Куузик применяет дома насилие.

Хотя после церемонии спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас предложил Кальюлайд поприветствовать членов нового правительства, она не стала этого делать.

Перед этим Пыллуаас, обращаясь к президенту, ошибся с ее именем - назвал ее Керсти Кальюранд.

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