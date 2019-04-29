Видео: президент покинула свое место в зале Рийгикогу, когда Куузик приносил присягу
Президент Керсти Кальюлайд покинула свое место в зале Рийгикогу в то время, когда присягу давал новый министр ИТ и внешней торговли Марти Куузик.
Президент Керсти Кальюлайд, пришедшая на церемонию принесения присяги правительства Юри Ратаса, в джемпере с надписью Sõna on vaba («Слово свободно»), покинула свое место в зале Рийгикогу на то время, когда присягу давал Марти Куузик. Поэтому Куузику пришлось благодарить пустое место.
К тому времени, когда присягу стали давать следующие министры, президент вернулась на место.
В СМИ распространились слухи о том, что Куузик применяет дома насилие.
Хотя после церемонии спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас предложил Кальюлайд поприветствовать членов нового правительства, она не стала этого делать.
Перед этим Пыллуаас, обращаясь к президенту, ошибся с ее именем - назвал ее Керсти Кальюранд.