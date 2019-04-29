Куузик: «Меня проверяют, не сдамся ли я, как сдался Репинский»

Сразу после принесения присяги новоиспеченными министрами, у журналистов появилась возможность задать им несколько вопросов. Естественно, первым делом под огнем оказался «герой» сегодняшнего дня Марти Куузик.
На вопросы о семейном насилии, Куузик ответил, что он этим не занимался. «Да, мои семейные отношения не были стабильными – я дважды женился и дважды разводился с одной и той же женщиной. Но все же дважды женился»,- сказал он.
Министр объяснил, что если у людей возникают разногласия, они могут разойтись. Но можно и попытаться преодолеть эти разногласия, что и было предпринято. Он это ценит: «И даже если моя семейная жизнь не была гармоничной с начала и до конца, я никогда не пытался это пропагандировать. Я ценю семью – мать, отец, ребенок. Я выступаю за такую гармонию. Но все мы люди, и я тоже. Но я никакой-то агрессивный, я не бью женщин. Сейчас на меня обрушили эти обвинения, и, возможно, СМИ испытывают мое терпение – не сдамся ли я, как в свое время сдался Репинский. Но со мной это не пройдет. Я буду делать свою работу. Я не могу опровергать обвинения, которые выдуманы и никогда не звучали ни от одного человека».
Он не знает, кто является автором распространяемой лжи, хотя подозрения имеет: «Их я обнародую, если в этом возникнет необходимость».