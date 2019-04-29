Тартуский университет аннулировал обе магистерские степени Анастасии Коваленко

«Как я уже говорила раньше, я не выдавала чужие работы за свои, а лишь ошиблась в соблюдении правил цитирования. Причем ошиблась так, что этого помимо меня не заметили ни научный руководитель работы, ни рецензент, ни аттестационная комиссия, ни специальный детектор плагиата. По этой логике лишить степеней нужно было бы очень многих, поскольку ни одна магистерская работа не является совершенной, и всегда можно найти какую-нибудь оплошность в части цитирования и тем самым признать работу плагиатом», - написала Анастасия Коваленко.

Коваленко отметила, университет удовлетворил ее просьбу и позволил переделать работы, снова защитить их и заново получить магистерские степени: «Я вложила в эти работы много сил и отлично владею этими темами. Все выводы и анализы, приведенные в моих работах, сделаны мною, и я с удовольствием представлю и защищу обновленные, еще более качественные работы по своим любимым темам. Теперь уже в седьмой раз, поскольку одну из этих работ я защищала трижды в трех судебных инстанциях. Я всегда училась для себя, и поэтому нынешняя ситуация имеет для меня принципиальное значение – я не хочу, чтобы в будущем у кого бы то ни было появились хоть малейшие сомнения в честности моих дипломов».

Она задается вопросом, не открыл ли университет ящик Пандоры, решив ее примере создать такой жесткий прецедент? «Не поставил ли он тем самым под удар репутацию всей системы высшего образования Эстонии? Каждый год диплом о высшем образовании получают 10 000 человек. Как вы думаете, сколько из них могут находиться в группе риска?» - спрашивает Коваленко.