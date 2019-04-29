В Boeing 737 MAX обнаружены новые проблемы

Десять жалоб поступили в Комитет по транспорту от нескольких сотрудников Федерального управления гражданской авиации США, а также от сотрудников Boeing — как бывших, так и все еще работающих в компании.

За последние полгода в авиакатастрофах разбилось два Boeing 737 MAX. Жертвами стали 346 человек. 157 из них погибли 10 марта в Эфиопии, когда самолет разбился через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. Среди погибших были граждане 33 стран, в том числе трое россиян. После этого от использования 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.