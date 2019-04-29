Михкельсон: Пыллуаас велел убрать из Белого зала Рийгикогу флаги ЕС

«Сегодня спикеру Рийгикогу Хенну Пыллуаасу не хватило смелости признаться на пленарном заседании, что он на прошлой неделе единолично отдал распоряжение убрать флаги Европейского союза из Белого зала Рийгикогу, - написал Михкельсон в Facebook. - Они были там рядом с двумя государственными флагами Эстонии в течение последних лет. Это и есть демократия в стиле EKRE? Отличный подарок от второй персоны государства накануне 15-й годовщины вступления Эстонии в Европейский союз».

Михкельсон добавил, что само появление вступившего в должность правительства Центристской партии, EKRE и «Отечества» является угнетающим, тем более, что правительство вступило в должность таким образом.