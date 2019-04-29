Михкельсон: Пыллуаас велел убрать из Белого зала Рийгикогу флаги ЕС

По словам депутата реформистской фракции Марко Михкельсона, состоящий в Консервативной народной партии (EKRE) спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас велел убрать из Белого зала Рийгикогу флаги ЕС.
«Сегодня спикеру Рийгикогу Хенну Пыллуаасу не хватило смелости признаться на пленарном заседании, что он на прошлой неделе единолично отдал распоряжение убрать флаги Европейского союза из Белого зала Рийгикогу, - написал Михкельсон в Facebook. - Они были там рядом с двумя государственными флагами Эстонии в течение последних лет. Это и есть демократия в стиле EKRE? Отличный подарок от второй персоны государства накануне 15-й годовщины вступления Эстонии в Европейский союз».
Михкельсон добавил, что само появление вступившего в должность правительства Центристской партии, EKRE и «Отечества» является угнетающим, тем более, что правительство вступило в должность таким образом.
«Президент была в зале со слоганом „Слово свободно“ на груди, а на время принесения присяги [состоящего в EKRE министра ИТ и внешней торговли Марти] Куузика она временно покинула зал. В то же время некоторые депутаты от EKRE демонстративно продолжали сидеть, пока президент подписывала документ о принятии правительством присяги. Такого цирка в плохом смысле слова в Эстонии раньше не было. А главную ответственность несет, конечно, Юри Ратас», - написал Михкельсон.