Погрешность измерений: как ваш дачный домик может оказаться на соседской земле?

Во многих нарвских садоводческих товариществах возникают ситуации, когда давным-давно установленные на местности границы участков не совпадают с границами, которые можно увидеть на официальной карте на геопортале Земельного департамента. Погрешность в несколько метров может приводить к спорам между соседями, ведь случается, что на соседской земле оказывают не только кусты и грядки, но даже части строений.
Оба правы, но "пограничный конфликт" есть
Председатель союза садоводческих товариществ Нарвы Елена Вальме говорит, что проблема существует во многих садах, однако сильнее всего она, пожалуй, в “Лесном”.
В 90-е годы, когда происходила приватизация участков, люди получали на руки план своего участка. За прошедшие 20 с лишним лет большинство дачников не вызывали землемера, поскольку и так знали, где проходят границы участков.
“Потом техника пошла вперед, сейчас делают спутниковую съемку и заносят ее на геопортал. А спутник дает другие границы - это та самая погрешность, которая очень незначительна для спутника, но она оказывается значительна для садоводов, потому что получается смещение где на метр, а где и на три-четыре метра. Когда геодезисты сейчас приходят, они выстраивают всё по тем отметкам, которые даны со спутника. А народ говорит: как же так? Мы приватизировали по другим границам”.
По словам Елены Вальме, землемеры устанавливают межевые знаки - специальные столбики, которые, по закону, самовольно передвигать уже нельзя. Если соседи могут между собой договориться, они могут обмениваться частями участка, и землемеры фиксируют уже согласованную границу.
Гораздо хуже, если соседи договориться не могут.
“Рассказываю историю конкретной женщины, которая с этим столкнулась, - говорит Елена Вальме. - Она на краю своего участка построила дом. Соседи продали свой участок, новый собственник вызвал геодезиста, и получилось, что граница участка проходит по фундаменту этой женщины”.
Теперь к одной из стен своего дома женщина даже не может подойти - сосед не пускает.
“Такая же ситуация в “Дюне”, такая же ситуация в “Балтике”, в “Октообере”... Формально все правы, и ситуация неразрешимая, - считает Елена Вальме. - Когда человек купил участок, он хочет получить землю согласно нотариальному договору купли-продажи. И он прав. Но и женщина права - у нее есть старые документы на этот участок”.
Старый план важнее спутниковой съемки
Руководитель нарвского городского Отдела земли и геодезии Сергей Тысятов утверждает, что это - нехарактерная ситуация. В каждом случае, когда землемер объявляет существующие на местности границы неверными, нужно разбираться отдельно. Возможно, что здесь имеет место даже ошибка землемера.
“Никаких новых границ не должно быть, - говорит он о разночтениях между старыми планами и современным геопорталом. - Сегодня, в основном, занимаются уточнением местонахождения своих границ - это нахождение границы в геодезических координатах. Сама граница-то где была, там и должна остаться”.
По словам Тысятова, все кадастровые единицы (участки) на геопортале Земельного департамента делятся на три типа - точно измеренные современным методом, измеренные методом, который использовался раньше, и участки с неточными границами, скопированными со старых карт и планов. Большинство участков, в том числе и садоводческих, относятся как раз к последней категории. На них нет межевых знаков, установленных квалифицированными землемерами. И на геопортале их границы отображаются с большой погрешностью. Дополнительную погрешность вносит наложение на электронную карту данных аэрофотосъемки - на самом деле фотографии для геопортала делают не со спутника, а с самолета.
В результате, несовпадение границ в реальности и на геопортале, в той или иной степени, существует почти во всех садоводческих товариществах Нарвы, признает Тысятов.
“Вы должны уяснить простую вещь: правильные границы - это те границы, по которым вы живете, если они соответствуют имеющимся документам - кадастровым планам”, - говорит чиновник. - Подавляющее большинство планов в наших садах сделаны между 93-м и 98-м годом - то есть прошло 20 и более лет. Если садоводы меняли ситуацию - а есть же очень активные деятели, которые перестраивают, пересаживают, перекапывают - сегодня ситуация совсем не та, что на плане. В этом случае бывает проблематично установить, где проходит граница. Но кто это должен сделать? Да вы сами. Возьмите свой план, возьмите план соседа, посмотрите и решите. С другой стороны, зачем вам этим заниматься, если вы живете со своим соседом десять лет по одной и той же границе?”
А что делать, если один сосед на основании данных геопортала отобрал у другого кусок земли?
По словам Сергея Тысятова, карта на геопортале не являются официальным документом, в отличие от старого плана с подписью и печатью. Уточнять границы участка могут только землемеры, имеющие соответствующую лицензию, и только непосредственно на местности.
Самовольно переносить границу на местности, приводя ее в соответствии с геопорталом, по словам Сергея Тысятова - нарушение Закона о вещном праве. По этому закону, если два участка разделены каменным забором, живой изгородью, рвом, межой или подобной преградой, то эта преграда находится в общей собственности соседей, соседи должны совместно оплачивать уход за нею, и снести ее можно только по договоренности.
На практике случается, что люди самовольно уничтожают соседские посадки на земле, которую считают своей. Был даже случай, когда садовод за ночь закопал межевой ров и самовольно провел новую границу.
Сергей Тысятов советует в таких случаях не тянуть и сразу жаловаться ему или в Отдел надзора - в случаях, когда границу участка “пересекает” возводимое строение.
В то же время, по закону, собственник участка может в любой момент потребовать от владельца соседнего участка установления межевых знаков. Связанные с этим расходы (оплата работы землемеров) делятся между соседями пополам.
В спорной ситуации чиновник советует, прежде всего, прочитать “Памятку землевладельца” на сайте Земельного департамента, которая есть и на русском языке.