Погрешность измерений: как ваш дачный домик может оказаться на соседской земле?

Оба правы, но "пограничный конфликт" есть

Председатель союза садоводческих товариществ Нарвы Елена Вальме говорит, что проблема существует во многих садах, однако сильнее всего она, пожалуй, в “Лесном”.

В 90-е годы, когда происходила приватизация участков, люди получали на руки план своего участка. За прошедшие 20 с лишним лет большинство дачников не вызывали землемера, поскольку и так знали, где проходят границы участков.

“Потом техника пошла вперед, сейчас делают спутниковую съемку и заносят ее на геопортал. А спутник дает другие границы - это та самая погрешность, которая очень незначительна для спутника, но она оказывается значительна для садоводов, потому что получается смещение где на метр, а где и на три-четыре метра. Когда геодезисты сейчас приходят, они выстраивают всё по тем отметкам, которые даны со спутника. А народ говорит: как же так? Мы приватизировали по другим границам”.

По словам Елены Вальме, землемеры устанавливают межевые знаки - специальные столбики, которые, по закону, самовольно передвигать уже нельзя. Если соседи могут между собой договориться, они могут обмениваться частями участка, и землемеры фиксируют уже согласованную границу.

Гораздо хуже, если соседи договориться не могут.

“Рассказываю историю конкретной женщины, которая с этим столкнулась, - говорит Елена Вальме. - Она на краю своего участка построила дом. Соседи продали свой участок, новый собственник вызвал геодезиста, и получилось, что граница участка проходит по фундаменту этой женщины”.

Теперь к одной из стен своего дома женщина даже не может подойти - сосед не пускает.

“Такая же ситуация в “Дюне”, такая же ситуация в “Балтике”, в “Октообере”... Формально все правы, и ситуация неразрешимая, - считает Елена Вальме. - Когда человек купил участок, он хочет получить землю согласно нотариальному договору купли-продажи. И он прав. Но и женщина права - у нее есть старые документы на этот участок”.

Старый план важнее спутниковой съемки

Руководитель нарвского городского Отдела земли и геодезии Сергей Тысятов утверждает, что это - нехарактерная ситуация. В каждом случае, когда землемер объявляет существующие на местности границы неверными, нужно разбираться отдельно. Возможно, что здесь имеет место даже ошибка землемера.

“Никаких новых границ не должно быть, - говорит он о разночтениях между старыми планами и современным геопорталом. - Сегодня, в основном, занимаются уточнением местонахождения своих границ - это нахождение границы в геодезических координатах. Сама граница-то где была, там и должна остаться”.