Пыллуаас объяснил свое решение убрать из Белого зала Рийгикогу флаги ЕС

Член находящейся в оппозиции Партии реформ Таави Рыйвас попытался в начале сегодняшнего заседания Рийгикогу в большом зале выяснить у спикера Хенна Пыллуааса, почему флаги ЕС убраны из Белого зала. Пыллуаас не ответил на вопрос, однако позже объяснил журналистам, что решил вместо флагов ЕС разместить флаги Эстонии.

«Здесь развевались флаги Эстонии со времен восстановления независимости. Когда Эстония поставила цель стать председателем ЕС, то там разместили флаги ЕС. Теперь это мероприятие закончено и в связи с тем, что на прошлой недели проходили приуроченные к столетию парламента мероприятия, то флаги Эстонии вернули. Это нормальный обычай во всех парламентах», - пояснил он.

«Если у нас проходят важные мероприятия, связанные с ЕС, или приезжают высокопоставленные представители, то, естественно, будут вывешены и другие флаги. Но в промежуточное время здесь развеваются флаги Эстонии и, по-моему, это очень прелестно и красиво», - добавил Пыллуаас.

Пыллуаас подтвердил, что поменять флаги было его решением. «Вернули флаги Эстонской Республики, так как они были здесь предыдущие 27 лет. Я не вижу в этом никакой проблемы, если они могли до сих пор там развеваться, то почему не могут и дальше», - сказал он.