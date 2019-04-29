Галерея: министр финансов Мартин Хельме ознакомился с новым местом работы

Сегодня после полудня новые члены правительства принесли в Рийгикогу присягу. Текст присяги перед парламентом зачитал премьер-министр Юри Ратас, а министры поставить свои подписи.

Министрами нового правительства стали: премьер-министр - Юри Ратас (Центристская партия), министр экономики и инфраструктуры – Таави Аас (Центристская партия), министр региональных дел – Яак Ааб (Центристская партия), министр социальных дел – Танель Кийк, министр образования и науки – Майлис Репс (Центристская партия), министр обороны – Юри Луйк («Отечество»), министр юстиции – Райво Аэг («Отечество»), министр иностранных дел – Урмас Рейнсалу («Отечество»), министр по делам народонаселения – Рийна Сольман («Отечество), министр культуры – Тынис Лукас («Отечество»), министр внутренних дел – Март Хельме (EKRE), министр финансов – Мартин Хельме (EKRE), министр окружающей среды – Рене Кокк (EKRE), министр сельской жизни – Март Ярвик (EKRE), министр внешней торговли и инфотехнологий – Марти Куузик (EKRE).