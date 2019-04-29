Меэлис Кубитс о политический ситуации в мире: настало время быть смелыми

У Зеленского нет пяти лет, у него есть максимум пять месяцев. Будущее во многом будет зависеть от нового парламента и создаваемого на его основе правительства. Несмотря на победу с большим перевесом, Зеленскому еще предстоит приобрести все то, что у Порошенко было в запасе в виде крови, пролитой на Майдане. Старая элита, которая поколениями не менялась, не собирается добровольно никуда уходить. У Зеленского есть надежда на успех только в том случае, если к осени пара воровавших у армии друзей прежнего президента окажется за решеткой или как минимум будет отдана под суд. Антикоррупционная деятельность была главной темой Линкевичюса, говорившего с новым президентом от имени Европейского союза. Наследство в виде политических отходов, которое достанется Зеленскому на старте от двух государственных партий войны, очень неприятное. Остается лишь надеяться, что команда Порошенко не станет исходить из позиции «чем хуже – тем лучше». На выходных и первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о реванше «бывших».

Президенту Украины, который, надеюсь, вступит в должность уже в мае, на прошлой неделе дал совет и лидер произошедшей год назад в Армении Бархатной революции Никол Пашинян – нынешний премьер-министр страны. Отношения между Украиной и Россией, конечно, очень многогранные, поэтому еще какое-то время нельзя будет говорить честно и открыто.

По инициативе команды Пашиняна на выходных ввели новый государственный праздник – День гражданина. День гражданина приживется в народе, если правительство дистанцируется от него при первой возможности. Традицию запустили, и это очень хорошо. В следующем году мероприятия, приуроченные ко Дню гражданина, могли бы финансировать и организовывать уже сами граждане. Это сделает день более близким для людей, создаст то самое чувство гражданского общества и снизит нагрузку на бюджет. В то же время это на корню исключит возможность злоупотребления. Власти самой будет проще, если на пути у нее не будет лишнего соблазна превратить день гражданина в часть предвыборной кампании. Как турист я бы с удовольствием понес бы какие-то траты, чтобы побыть в этот исторический весенний день с народом Армении. Дайте нам эту возможность заплатить.

Я думаю о том, что если год назад человек с рюкзаком за плечами начал свой путь против системы и выиграл, что если четыре месяца назад 40-летний «клоун» бросил вызов уставшей политической элите одного из крупнейших государств Европы, взяв на себя ответственность за его будущее, а очень похожая на нас соседняя страна принимает смелые решения, то почему так же не можем и мы?