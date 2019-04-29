Меэлис Кубитс о политический ситуации в мире: настало время быть смелыми

24 апреля – День памяти жертв геноцида армян, который так или иначе ежегодно отмечается во всем мире. На международной арене к осмыслению этой темы все активнее подталкивает Франция. В этом году исполнилось 104 года со дня геноцида армян. На прошлой неделе в пятницу вечером в Домской церкви в Таллинне состоялся концерт, посвященный жертвам геноцида. Из года в год среди посетителей в Таллинне одни и те же люди: представители местной армянской диаспоры, некоторые музыкальные ценители эпохи, случайные туристы и представители дипломатического корпуса. Хотя круг участников из числа так называемых простых людей растет с каждым годом, нельзя не заметить слабое представительство со стороны эстонских властей. Не хватает смелости, отсутствует интерес, недостаточно компетенции, нет банкета, пишет в Facebook общественный деятель Меэлис Кубитс.
Но давайте ненадолго включим свет в конце туннеля. Возможно, что у тех, кто формирует политику Эстонии в соответствующей сфере, уже в ближайшем будущем появится возможность переосмыслить свою осторожную позицию.
Несколько дней назад президент Турции сделал заявление, в котором назвал геноцид «выселением армянских банд и их последователей». Здесь мог бы загореться предупреждающий сигнал – какие ценности и ради кого мы все-таки отстаиваем? К началу июня станет понятно, примет ли президент Эрдоган приглашение президента Путина посетить торжества по случаю открытия мечети в расположенном в Крыме Симферополе. Можно ответить в некотором роде тем же самым: если Эрдоган действительно посетит Крым, то и некоторые государства назовут геноцидом произошедшие в 1915 году убийства на этнической основе. В большой политике так принято. При необходимости малые государства и их право на существование становятся орудием, с помощью которого можно поставить на место какого-нибудь крупного игрока.
Эстония принимает настолько интенсивные меры для вхождения в Совет безопасности ООН в качестве временного члена, что президент Керсти Кальюлайд попросила о поддержке кампании даже Владимира Путина во время своего безусловно смелого визита в Москву, хотя по иронии судьбы не является секретом, что за этим круглым столом представители нашей страны в общем плане станут говорить на одну тему.
Конечно, официально звучали другие утверждения: от электронного правительства и кибер-проблем до отстаивания прав малых стран. Итак, давайте не будем забывать, что Армения – маленькая страна, которой нанесло ущерб крупное государство, а обстоятельства этого до сих пор не выяснены.
На всей этой шкале смелости и несмелости признания заслуживает Литва, которая единственной из нашего региона назвала геноцид своими именем. Не было слышно, чтобы у них были проблемы с союзниками по НАТО или с кем-либо еще. Ну осталась не построена одна-другая мечеть в центре Вильнюса, однако люди, наверное, сами как-то справятся с постройкой храмов. Министр иностранных дел Линас Линкевичус задал свою планку. Линкевичус поднял Литву в вопросах восточного партнерства до недосягаемых высот. Поэтому в любом случае логично, что первым иностранным политиком, который лично встретился с новым избранным президентом Украины Володимиром Зеленским (Зеленский поменял свое имя в Facebook на Володимир), стал именно Линкевичус. Что особенно радует – на встрече Зеленского сопровождали несколько украинских реформаторов с очень хорошей репутацией, среди которых и хорошо известный предпринимателям Эстонии, в прошлом партнер East Capital, кстати, тоже литовец – Айварас Абромавичус. Абромавичус был одним из ключевых членов ориентированной на реформы команды в Украине после 2014 года, пока он не обломал зубы о компанию, приватизировавшую революцию, и отказался от борьбы. Легендарный грузинский реформатор Каха Бендукидзе успел в то время побыть несколько месяцев советником президента Порошенко. Посыл Бендукидзе был простым: если не провести эти реформы прямо сейчас, то потом уже никогда не получится. Так и случилось. В начале недели по просьбе «Актуальной камеры» на русском языке я ходил комментировать результаты выборов в Украине, выразив такую же мысль.
У Зеленского нет пяти лет, у него есть максимум пять месяцев. Будущее во многом будет зависеть от нового парламента и создаваемого на его основе правительства. Несмотря на победу с большим перевесом, Зеленскому еще предстоит приобрести все то, что у Порошенко было в запасе в виде крови, пролитой на Майдане. Старая элита, которая поколениями не менялась, не собирается добровольно никуда уходить. У Зеленского есть надежда на успех только в том случае, если к осени пара воровавших у армии друзей прежнего президента окажется за решеткой или как минимум будет отдана под суд. Антикоррупционная деятельность была главной темой Линкевичюса, говорившего с новым президентом от имени Европейского союза. Наследство в виде политических отходов, которое достанется Зеленскому на старте от двух государственных партий войны, очень неприятное. Остается лишь надеяться, что команда Порошенко не станет исходить из позиции «чем хуже – тем лучше». На выходных и первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о реванше «бывших».
Президенту Украины, который, надеюсь, вступит в должность уже в мае, на прошлой неделе дал совет и лидер произошедшей год назад в Армении Бархатной революции Никол Пашинян – нынешний премьер-министр страны. Отношения между Украиной и Россией, конечно, очень многогранные, поэтому еще какое-то время нельзя будет говорить честно и открыто.
По инициативе команды Пашиняна на выходных ввели новый государственный праздник – День гражданина. День гражданина приживется в народе, если правительство дистанцируется от него при первой возможности. Традицию запустили, и это очень хорошо. В следующем году мероприятия, приуроченные ко Дню гражданина, могли бы финансировать и организовывать уже сами граждане. Это сделает день более близким для людей, создаст то самое чувство гражданского общества и снизит нагрузку на бюджет. В то же время это на корню исключит возможность злоупотребления. Власти самой будет проще, если на пути у нее не будет лишнего соблазна превратить день гражданина в часть предвыборной кампании. Как турист я бы с удовольствием понес бы какие-то траты, чтобы побыть в этот исторический весенний день с народом Армении. Дайте нам эту возможность заплатить.
Я думаю о том, что если год назад человек с рюкзаком за плечами начал свой путь против системы и выиграл, что если четыре месяца назад 40-летний «клоун» бросил вызов уставшей политической элите одного из крупнейших государств Европы, взяв на себя ответственность за его будущее, а очень похожая на нас соседняя страна принимает смелые решения, то почему так же не можем и мы?
Если посмотреть на происходящее в мире, то становится понятно, что меняется почти все. Побеждают смелые. В Эстонии наступило время для дискуссии о признании геноцида. Вынесение решения потребует времени, но тему необходимо достать из дальнего ящика. Если нам начнут угрожать, а угрожать будут обязательно, то это будет значить, что мы на правильном пути.