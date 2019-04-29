Ратас: если подозрения подтвердятся, Куузик не сможет оставаться на посту

В понедельник Ратас сказал, что он поговорил с Марти Куузиком и Мартом Хельме и сказал обоим, что в эстонском обществе нет места домашнему насилию. «Если эти утверждения каким-либо образом окажутся правдивыми, такой министр не сможет продолжать работу в правительстве. Я спросил у него, было ли в его семье домашнее насилие, и он ответил, что нет», - сказал Ратас.

«Я попросил, чтобы полиция сообщила, поступали ли от этой семьи в прошлом соответствующие заявления и возбуждались ли дела. Мне ответили, что нет. У меня нет другой информации. Домашнее насилие не терпят в эстонском обществе», - сказал Ратас.

Президент Керсти Кальюлайд, пришедшая на церемонию принесения присяги правительства Юри Ратаса, в спортивном джемпере с надписью Sõna on vaba («Слово свободно»), покинула свое место в зале Рийгикогу на то время, когда присягу давал Марти Куузик. Поэтому Куузику пришлось благодарить пустое место.

К тому времени, когда присягу стали давать следующие министры, президент вернулась на место.