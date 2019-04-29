Пн, 29.04.2019
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  • Ратас: если подозрения подтвердятся, Куузик не сможет оставаться на посту

Ратас: если подозрения подтвердятся, Куузик не сможет оставаться на посту

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Премьер-министр Юри Ратас сказал, что если подозрения, что Марти Куузик применяет дома насилие, окажутся правдой, он не сможет продолжать работу в качестве министра, сообщает Postimees.

В понедельник Ратас сказал, что он поговорил с Марти Куузиком и Мартом Хельме и сказал обоим, что в эстонском обществе нет места домашнему насилию. «Если эти утверждения каким-либо образом окажутся правдивыми, такой министр не сможет продолжать работу в правительстве. Я спросил у него, было ли в его семье домашнее насилие, и он ответил, что нет», - сказал Ратас.

«Я попросил, чтобы полиция сообщила, поступали ли от этой семьи в прошлом соответствующие заявления и возбуждались ли дела. Мне ответили, что нет. У меня нет другой информации. Домашнее насилие не терпят в эстонском обществе», - сказал Ратас.

Президент Керсти Кальюлайд, пришедшая на церемонию принесения присяги правительства Юри Ратаса, в спортивном джемпере с надписью Sõna on vaba («Слово свободно»), покинула свое место в зале Рийгикогу на то время, когда присягу давал Марти Куузик. Поэтому Куузику пришлось благодарить пустое место.

К тому времени, когда присягу стали давать следующие министры, президент вернулась на место.

В СМИ распространились слухи о том, что Куузик применяет дома насилие.

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