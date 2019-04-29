Куузик попросил бывшую жену убедить премьер-министра и обоих Хельме

Март Хельме сказал, что говорил в понедельник по телефону с бывшей супругой министра Марти Куузика, которая подтвердила, что разговоры о домашнем насилии со стороны утвержденного в министерской должности Куузика не соответствуют истине.

По данным Postimees, Куузик позвонил экс-супруге во время встречи, где помимо него присутствовали премьер-министр Юри Ратас, Мартин и Март Хельме.

«Сегодня утром Марти Куузик набрал номер своей экс-супруги и мы смогли напрямую, от нее самой услышать, что она отрицает подобные обвинения», - сказал Хельме.