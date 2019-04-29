Пн, 29.04.2019
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  • Куузик попросил бывшую жену убедить премьер-министра и обоих Хельме

Куузик попросил бывшую жену убедить премьер-министра и обоих Хельме

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Бывшей супруге министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика пришлось по телефону заявить Марту Хельме, Мартину Хельме, Марти Куузику и премьер-министру Юри Ратасу, что Куузик не применял дома насилие, передает Postimees.

Март Хельме сказал, что говорил в понедельник по телефону с бывшей супругой министра Марти Куузика, которая подтвердила, что разговоры о домашнем насилии со стороны утвержденного в министерской должности Куузика не соответствуют истине.

По данным Postimees, Куузик позвонил экс-супруге во время встречи, где помимо него присутствовали премьер-министр Юри Ратас, Мартин и Март Хельме.

«Сегодня утром Марти Куузик набрал номер своей экс-супруги и мы смогли напрямую, от нее самой услышать, что она отрицает подобные обвинения», - сказал Хельме.

Сегодня Postimees писал, что премьер-министр Юри Ратас в понедельник утром попросил лидеров EKRE рассмотреть вариант замены Мартина Куузика на посту министра, поскольку распространяются слухи, что он применял дома насилие.

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