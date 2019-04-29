Пн, 29.04.2019
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  • Голливудская киностудия собирается снимать в Эстонии блокбастер

Голливудская киностудия собирается снимать в Эстонии блокбастер
Нужны актеры массовки

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Логотип киностудии Warner Bros.

ФОТО: Warner Bros.

Продюсерская фирма Allfilm начнет этим летом снимать блокбастер совместно с голливудской киностудией Warner Bros., передает Postimees.

Неизвестно, о каком фильме речь, кто режиссер и кто играет главные роли. Ходят слухи, что это фильм фильм Кристофера Нолана, его название пока неизвестно, он выйдет в следующем году, а в главной роли - Роберт Паттинсон. Также говорили, что Нолан был весной в Таллинне и останавливался в отеле Hilton. Паттинсон сказал газете USA Today, что читал рукопись один раз в закрытом помещении и больше ее не видел. Причина в том, что киностудия Warner и Нолан делает все возможное, чтобы не допустить утечек информации. О сюжете и главных героях ничего не известно, однако близкие к производству фильма источники сообщили, что планируется крупный и инновационный проект, предназначенный для IMAX. Нолан снял такие фильмы, как "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар" и "Дюнкерк".

Allfilm уже ищет в Эстонии актеров массовки. Сообщают, что съемочные дни могут быть длинными и захватывающими, актерам массовки будут платить. Нужны мужчины и женщины 18-70 лет. Мадис Тюэр из Allfilim сказал, что требуется до тысячи человек. Соискателей просят прислать э-мейл на адрес casting@allfilm.ee.

Для съемок фильма ищут актеров массовки.

ФОТО: Allfilm

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