Голливудская киностудия собирается снимать в Эстонии блокбастер

Неизвестно, о каком фильме речь, кто режиссер и кто играет главные роли. Ходят слухи, что это фильм фильм Кристофера Нолана, его название пока неизвестно, он выйдет в следующем году, а в главной роли - Роберт Паттинсон. Также говорили, что Нолан был весной в Таллинне и останавливался в отеле Hilton. Паттинсон сказал газете USA Today, что читал рукопись один раз в закрытом помещении и больше ее не видел. Причина в том, что киностудия Warner и Нолан делает все возможное, чтобы не допустить утечек информации. О сюжете и главных героях ничего не известно, однако близкие к производству фильма источники сообщили, что планируется крупный и инновационный проект, предназначенный для IMAX. Нолан снял такие фильмы, как "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар" и "Дюнкерк".