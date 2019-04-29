Министр юстиции Аэг о скандале с Куузиком: возбуждено уголовное дело

«Поскольку мы имеем дело со столь серьезными обвинениями, то, как мне известно, было заведено уголовное дело, чтобы проверить обнародованные факты. Следствие ведет Идаская префектура полиции под руководством Вируской окружной прокуратуру», - заявил в интервью «Актуальной камере» Аэг.

Сам Марти Куузик ранее назвал статьи в Postimees и Eesti Ekspress информационной операцией против него.

Сегодня Postimees писал, что премьер-министр Юри Ратас просил взвесить возможность заменить Марти Куузика, поскольку появились слухи о домашнем насилии со стороны Куузика.

Слухи о предполагаемом насилии в стенах дома стали распространяться сразу после того, как Куузик почти три недели назад стал кандидатом в министры внешней торговли и инфотехнологий от EKRE.

Марти Куузик сказал сегодня Postimees, что это беспочвенная ложь. «Моя бывшая супруга на прошлой неделе уже дала комментарии вашему изданию», - сказал он. Полиция сообщила после обеда, что им не поступало информации о домашнем насилии со стороны Куузика. Также в отношении министра не было начато соответствующее производство.