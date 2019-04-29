Министр юстиции Аэг о скандале с Куузиком: возбуждено уголовное дело

Министр юстиции Райво Аэг в понедельник вечером сообщил, что для проверки информации, связанной с Марти Куузиком, заведено уголовное дело. Несколько средств массовой информации написали, что новый министр внешней торговли и инфотехнологий Куузик годами морально и физически терроризировал бывшую жену, передает Rus.ERR.
«Поскольку мы имеем дело со столь серьезными обвинениями, то, как мне известно, было заведено уголовное дело, чтобы проверить обнародованные факты. Следствие ведет Идаская префектура полиции под руководством Вируской окружной прокуратуру», - заявил в интервью «Актуальной камере» Аэг.
Сам Марти Куузик ранее назвал статьи в Postimees и Eesti Ekspress информационной операцией против него.
Сегодня Postimees писал, что премьер-министр Юри Ратас просил взвесить возможность заменить Марти Куузика, поскольку появились слухи о домашнем насилии со стороны Куузика.
Слухи о предполагаемом насилии в стенах дома стали распространяться сразу после того, как Куузик почти три недели назад стал кандидатом в министры внешней торговли и инфотехнологий от EKRE.
Марти Куузик сказал сегодня Postimees, что это беспочвенная ложь. «Моя бывшая супруга на прошлой неделе уже дала комментарии вашему изданию», - сказал он. Полиция сообщила после обеда, что им не поступало информации о домашнем насилии со стороны Куузика. Также в отношении министра не было начато соответствующее производство.
Postimees связался на прошлой неделе с предполагаемой жертвой, которая сказала, что эта информация не соответствует действительности. «Это утверждение абсурдно. Марти - очень хороший отец, мы очень хорошо ладим и он отлично подходит на пост министра. Полностью его поддерживает», - сказала она.