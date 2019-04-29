Сборная Эстонии сломила сопротивление Нидерландов

Голландцы вчера были биты поляками 8:1 и сегодня желали побороться с нашей командой за очки. Нидерландам мало что светит в третьем по силе дивизионе хоккейного ЧМ, но, при определенной доле везения, шансы есть и у "оранжевых".

Гол Алексея Сибирцева на пятой минуте встречи вывел нашу команду вперед, но дальнейшие попытки упрочить преимущество к успеху не привели. Наоборот, голландцы сумели во втором периоде восстановить равновесие. К счастью подопечные Юсси Тупамяки сразу же восстановили разницу в счете: отличился Кристофер Усов, а на 31-й минуте Яанус Сорокин сделал преимущество нашей команды более комфортным, 3:1.