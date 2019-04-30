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  • Водитель с признаками наркотического опьянения сбил на пешеходном переходе трехлетнего мальчика

Водитель с признаками наркотического опьянения сбил на пешеходном переходе трехлетнего мальчика

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Снимок иллюстративный.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

В понедельник, 29 апреля, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний мальчик, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В 17.06 на пульт дежурного поступило сообщение об аварии в Таллинне у дома номер 55 по улице Маяка. По предварительным данным, автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился имевший признаки наркотического опьянения 36-летний водитель, сбил на пешеходном переходе пересекавшего проезжую часть трехлетнего мальчика.

Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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