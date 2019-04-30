Водитель с признаками наркотического опьянения сбил на пешеходном переходе трехлетнего мальчика

В 17.06 на пульт дежурного поступило сообщение об аварии в Таллинне у дома номер 55 по улице Маяка. По предварительным данным, автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился имевший признаки наркотического опьянения 36-летний водитель, сбил на пешеходном переходе пересекавшего проезжую часть трехлетнего мальчика.