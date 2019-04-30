Зарубежные лидеры не приедут в Москву на День Победы

"Нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина - Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, ожидается ли 9 мая приезд зарубежных лидеров в Россию. Ранее он заявлял, что Кремль никого из заграничных лидеров специально не приглашал на празднование Дня Победы.

Число зарубежных гостей на Параде Победы резко сократилось после аннексии Россией Крыма

После аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году число глав государств, присутствующих на Параде Победы в Москве заметно снизилось, пишет DW.com. Если на праздновании 70-летия Дня Победы 9 мая 2015 года на Красной Площади присутствовали 30 зарубежных лидеров, то в 2016 в Москву приехал только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.