"Нарва Транс" сменил главного тренера

Исполняющим обязанности главного тренера «Нарва Транс» назначен один из самых авторитетных специалистов Эстонии, руководитель "Нарва Трансa" по работе с молодежью Валерий Бондаренко, который будет готовить команду к ближайшим матчам Премиум лиги и Кубка Эстонии, сообщает официальный сайт нарвского клуба

"В качестве временного варианта назначение Бондаренко возможно. Но говорить о том, вероятно ли более продолжительное сотрудничество, я пока не готов", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee президент "Транса" Николай Бурдаков.

В понедельник "Транс" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды, латвийским специалистом Дмитрием Калашниковым. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.