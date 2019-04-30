Семья Яануса, застреленного полицией на площади Вабадузе, обратилась в суд

Семья Яануса Кяэрманна, застреленного полицейским патрулем на площади Вабадузе в позапрошлом году, подала в суд на Департамент полиции и погранохраны. Ранее родные всячески пытались оспорить решение прокуратуры о прекращении уголовного дела.

30 октября 2017 года находившийся в состоянии умопомрачения и вооруженный двумя кухонными ножами Яанус Кяэрманн, не сказав ни слова, бросился в сторону полицейских и был убит на глазах множества свидетелей. С первого дня инцидента у людей возникал вопрос, насколько правомерными были действия полиции в данной ситуации. Как оказалось, споры по данному инциденту по сей день идут за закрытыми дверями в Таллиннском административном суде.

«Могу подтвердить, что родные убитого подали жалобу на Департамент полиции и погранохраны», - сообщила пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт.

По имеющимся у Postimees данным, рассмотрение дела в административном суде намечено на четверг. По словам пресс-секретаря Таллиннского административного суда Аннели Вилу, скорее всего, суд вынесет решение ближе к июню.

Поскольку речь идет о деликатном деле, ни полиция, ни суд, ни близкие погибшего не делятся с журналистами какой-либо информацией. Семью Кяэрманн – членом которой является основатель самого успешного эстонского стартапа Transferwise Кристо Кяэрманн – представляет ведущий юрист, председатель Эстонской адвокатуры Яанус Техвер. «По желанию клиента я не комментирую данную тему», - сказал он.

Тот факт, что дело рассматривается в административном суде, может говорить о том, что оспаривается конкретный административный акт. Иными словами — решение, которое выдел Департамент полиции и погранохраны. По данным Postimees, родных убитого Кяэрманна никак не устраивает решение отдела внутреннего контроля полиции. Какой-либо компенсации они не требуют.

В подобных случаях полиция проводит анализ, чтобы выяснить, насколько обоснованным было использование огнестрельного оружия. Например, в данном деле были привлечены независимые эксперты, включая военных. Экспертная комиссия пришла к заключению, что открытие огня было оправданно, поэтому внутренний контроль полиции пришел к заключению, что нет необходимости возбуждать уголовное дело, чтобы дополнительно изучить действия полицейских.

Близких и родных Кяэрманна такое решение не устроило. Например, теоретически, патрульные могли воспользоваться телескопической дубинкой. Если бы в распоряжении стражей порядка имелся электршошокер, Кяэрманн мог бы остаться в живых. В полиции объяснили, что полицейские принимали решение в ситуации, когда существовала угроза для жизни как окружающих, так и самих патрульных.

Пыхьяская окружная прокуратура, которая также изучала обстоятельства данного инцидента, согласилась с мнением внутреннего контроля: полицейские действовали правильно. По этой причине в прошлом году было закрыто соответствующее уголовное дело.

Так, в ходе проведенного Пыхьяской окружной прокуратурой следствия судебный врач-психиатр высказал мнение, что у пытавшегося напасть на полицейских мужчины были проблемы с психикой, поэтому существовал большой риск, что он своим поведением может подвергнуть опасности жизни окружающих. Также судебный врач-психиатр отметил, что повлиять на поведение такого человека с помощью внешних стимулов, включая общение и предупредительные методы (полицейские совершили три предупредительных выстрела в небо) сложно. Прокуратура объяснила действия полицейских необходимостью принять быстрое решение в непростых обстоятельствах, когда для сохранения жизни у них не было возможности выбрать иное средство защиты.

Постановление о прекращении уголовного дела было выдано в марте 2018 года, но его вступление в силу постоянно переносилось, потому что родные погибшего оспорили его сначала в прокуратуре, а затем в окружном суде.