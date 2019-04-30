Имущество Нeймара на десятки миллионов евро попало под арест

В качестве обеспечительной меры налоговая служба заморозила часть имущества семьи Неймара, включая самолет 2008 года Cessna Citation 680 стоимостью от 4 до 18 млн долларов и вертолет 2012 года Eurocopter 130 B4 примерно за 2 миллиона долларов.

Отец нападающего встречался с министром экономики Бразилии Пауло Гуэдесом, чтобы уладить вопрос, но пока это сделать не удалось.

В 2015 году Неймар уже был оштрафован на 188 миллионов реалов (42,85 млн евро) за то, что не задекларировал доход от своих компаний в период с 2011 по 2013 год на 63,3 млн реалов (14,42 млн евро).