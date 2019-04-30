Кайтселийтчики полгода записывали на камеру телефона происходящее в душевых спортхолла

Исполнительный директор спортхолла Тоомас Яанисте подтвердил порталу Geenius, что съемка производилась в то время, когда помещения спортхолла были открыты для всех желающих.

По словам раплаского следователя по спецделам Ритве Рейнумяэ, подтвердившего данную информацию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«В ходе следствия удалось установить, что с сентября прошлого года по середину марта года текущего находившихся в раздевалке раплаского спортхолла Sadolin людей снимали на камеру мобильного телефона», - сообщила она.

По оценке полиции, подозреваемые хранили записи хранили записи на собственных устройствах и не распространяли их в интернете.