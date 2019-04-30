Вт, 30.04.2019
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City24: в каком уезде Эстонии стоит покупать дачу

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Дача. Снимок иллюстративный

ФОТО: Raigo Pajula

Предложения о продаже дач в Эстонии сосредоточены в основном в четырех уездах, анализирует рынок портал City24.

На портале в данный момент выставлены объявления о продаже 435 дач, из них половина находится в Харьюмаа и четверть - в Ида-Вирумаа. Примерно по 30 объектов продается в Пярнуском и Рапласком уездах, в остальных - лишь единичные предложения. 

Если в Харьюмаа за дачу в среднем запрашивают до 63 000 евро, то в Ида-Вирумаа можно найти дачу в среднем за 25 000 евро. При этом в расчет взяты, как в Харьюмаа, так и в Ида-Вирумаа, дачи площадью примерно 65 м2. Дачи большей площади можно найти в Ярвамаа, где типичным предложением является объявление о продаже дачи площадью более ста квадратных метров. 

Дачи, стоящие на больших земельных участках, продаются на Сааремаа и в Вильяндиском уезде. 

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