City24: в каком уезде Эстонии стоит покупать дачу

На портале в данный момент выставлены объявления о продаже 435 дач, из них половина находится в Харьюмаа и четверть - в Ида-Вирумаа. Примерно по 30 объектов продается в Пярнуском и Рапласком уездах, в остальных - лишь единичные предложения.

Если в Харьюмаа за дачу в среднем запрашивают до 63 000 евро, то в Ида-Вирумаа можно найти дачу в среднем за 25 000 евро. При этом в расчет взяты, как в Харьюмаа, так и в Ида-Вирумаа, дачи площадью примерно 65 м2. Дачи большей площади можно найти в Ярвамаа, где типичным предложением является объявление о продаже дачи площадью более ста квадратных метров.