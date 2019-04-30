Ратас: отложить вступление Куузика в должность не позволил закон

По словам Ратаса, когда ему стало известно о выдвинутых против Куузика обвинениях, он изучил возможность отсрочки его вступления в должность, но выяснилось, что законодательство не позволяет идти на такой шаг, сообщает rus.err.ee со ссылкой на портал новостей вещания ERR.