Вт, 30.04.2019
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Ратас: отложить вступление Куузика в должность не позволил закон

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Юри Ратас.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Закон не позволяет откладывать вступление кандидата на пост министра в должность, поэтому министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик, несмотря на подозрения в семейной насилии, накануне принес присягу, заявил глава правительства Юри Ратас.

По словам Ратаса, когда ему стало известно о выдвинутых против Куузика обвинениях, он изучил возможность отсрочки его вступления в должность, но выяснилось, что законодательство не позволяет идти на такой шаг, сообщает rus.err.ee со ссылкой на портал новостей вещания ERR.

Юри Ратас сказал, что приветствует решение правоохранительных возбудить уголовное дело для расследования всех обстоятельств инцидента с участием Марти Куузика: "Считаю очень правильным решение о возбуждении уголовного дела. Ясность нужна как можно быстрее".

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