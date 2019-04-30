«Миллиард»: заодно и в Европу прокатились

Как известно из истории, чем хуже полководец, тем больше он полагается на храбрость своих солдат. Они не подведут. В кино слабый, с многочисленными натяжками, сюжет и топорную режиссуру может спасти выдающийся актер, не просто «звездный» (звезд нынче пруд пруди!), но умный, харизматичный и умеющий внести в роль неожиданный второй план, подсветив образ собственным слегка ироническим отношением ко всему этому балагану.

В «Миллиарде» в главной роли снялся Владимир Машков. Герой «Миллиарда» - второй, если не ошибаюсь, олигарх в его актерской биографии. Но в фильме Павла Лунгина олигарх Платон Маковский был фигурой неоднозначной и в чем-то романтической – в нем можно было найти и притягательные, и отталкивающие черты, и судьба его была драматична. А в «Миллиарде» Машков тем и берет, что откровенно автономен по отношению к тем реальным прототипам своего героя, которые, рьяно выполняя в 1990-е годы 11-ю заповедь: «Хватай все, что можешь и что не можешь!», преступали остальные десять.

Все современные крупные состояния…

Обаяние и блистательное мастерство Машкова уберегают российского и – шире – постсоветского зрителя от когнитивного диссонанса.

Сочувствовать олигарху зритель не может по определению. Во-первых, потому что помнит фразу из книги, подаренной Остапом Бендером подпольному миллионеру Корейко: «Все современные крупные состояния нажиты самым бесчестным путем». Во-вторых, потому что убежден: так оно и есть. Это не вся правда: скажем, те, кто разбогатели на инновативных технологиях (Ай-Ти и т.п.), добились успеха благодаря своим мозгам и умению работать по 20 часов в сутки. Но народ помнит не о них, а о ловчилах, прихватизировавших подвижные составы по цене колеса от вагонетки и нефтяные терминалы по цене снятого с колес и пылившегося на опорах из кирпичей проржавевшего «Запорожца».

А если олигарх в одночасье лишился всего своего состояния? В ему же принадлежащем банке его на порог не пускают, а шикарную спортивную машину прямо на глазах увозит эвакуатор.

На каждую акулу капитализма найдется своя пиранья

Герой Машкова по некоторым известным ему одному соображениям переписал все свое состояние на партнера – милого недотепу, которого нельзя оставить на хозяйстве даже на час: непременно наломает дров (Дмитрий Астрахан). Тот неожиданно умирает как раз в день своего рождения. (Надо отдать должное остроумию режиссера: поминки явно происходят в обстановке предполагавшегося праздничного фуршета, как сказано у классика: «Где стол был яств, там гроб стоит».) Прибывшая из Америки почтить память дорогого папочки молодая, но зубастая хищница Ирина (Марина Петренко) формально становится единственной собственницей четырехмиллиардного состояния.