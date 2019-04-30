«Миллиард»: заодно и в Европу прокатились

Авантюрная комедия Романа Прыгунова «Миллиард» скроена по лекалам западного жанрового кино, но из отечественного материала. Во всяком случае, заметно, что режиссер Роман Прыгунов и сценарист Андрей Золотарев – люди, знакомые как с классическими, так и с современными образцами мирового кинематографа: от «Операции Святой Януарий» и «Как украсть миллион» до «Друзей Оушена».
Как известно из истории, чем хуже полководец, тем больше он полагается на храбрость своих солдат. Они не подведут. В кино слабый, с многочисленными натяжками, сюжет и топорную режиссуру может спасти выдающийся актер, не просто «звездный» (звезд нынче пруд пруди!), но умный, харизматичный и умеющий внести в роль неожиданный второй план, подсветив образ собственным слегка ироническим отношением ко всему этому балагану.
В «Миллиарде» в главной роли снялся Владимир Машков. Герой «Миллиарда» - второй, если не ошибаюсь, олигарх в его актерской биографии. Но в фильме Павла Лунгина олигарх Платон Маковский был фигурой неоднозначной и в чем-то романтической – в нем можно было найти и притягательные, и отталкивающие черты, и судьба его была драматична. А в «Миллиарде» Машков тем и берет, что откровенно автономен по отношению к тем реальным прототипам своего героя, которые, рьяно выполняя в 1990-е годы 11-ю заповедь: «Хватай все, что можешь и что не можешь!», преступали остальные десять.
Все современные крупные состояния…
Обаяние и блистательное мастерство Машкова уберегают российского и – шире – постсоветского зрителя от когнитивного диссонанса.
Сочувствовать олигарху зритель не может по определению. Во-первых, потому что помнит фразу из книги, подаренной Остапом Бендером подпольному миллионеру Корейко: «Все современные крупные состояния нажиты самым бесчестным путем». Во-вторых, потому что убежден: так оно и есть. Это не вся правда: скажем, те, кто разбогатели на инновативных технологиях (Ай-Ти и т.п.), добились успеха благодаря своим мозгам и умению работать по 20 часов в сутки. Но народ помнит не о них, а о ловчилах, прихватизировавших подвижные составы по цене колеса от вагонетки и нефтяные терминалы по цене снятого с колес и пылившегося на опорах из кирпичей проржавевшего «Запорожца».
А если олигарх в одночасье лишился всего своего состояния? В ему же принадлежащем банке его на порог не пускают, а шикарную спортивную машину прямо на глазах увозит эвакуатор.
На каждую акулу капитализма найдется своя пиранья
Герой Машкова по некоторым известным ему одному соображениям переписал все свое состояние на партнера – милого недотепу, которого нельзя оставить на хозяйстве даже на час: непременно наломает дров (Дмитрий Астрахан). Тот неожиданно умирает как раз в день своего рождения. (Надо отдать должное остроумию режиссера: поминки явно происходят в обстановке предполагавшегося праздничного фуршета, как сказано у классика: «Где стол был яств, там гроб стоит».) Прибывшая из Америки почтить память дорогого папочки молодая, но зубастая хищница Ирина (Марина Петренко) формально становится единственной собственницей четырехмиллиардного состояния.
Герой Машкова отчаянно ищет выход из положения. Двадцать с хвостиком лет тому назад ему довелось стать спермодонором. Так как у героя все на высшем уровне, хитроумный врач (Даниил Спиваковский) торговал доставшимся ему качественным материалом направо и налево, и у банкира выросло 17 бастардов. Раньше он их знать не хотел, но теперь вынужден искать помощи у них. И формирует «команду», которую можно назвать «Великолепной пятеркой», «Отвратительной шестеркой», «Пятью друзьями банкира» или как-нибудь еще в том же роде. В нее вошли четверо сыновей героя и одна невнятная блондинка, которую Ирина наняла шпионить за конкурентом. Авторы сообщают об этом публике с самого начала, не дав зрителю удовольствия самостоятельно догадаться: «А казачок-то засланный!».
Четверо сыновей банкира – ребята колоритные. Умеющий за себя постоять крановщик Георгий (Гела Месхи). Позитивный донельзя, с врожденным чувством справедливости и прямо-таки комсомольской чистотой взора хакер Коля (Федор Бавтриков). Психолог-шарлатан Эдуард (Григорий Калинин), по-своему, впрочем, гениальный. И ушибленный на всю голову, помешанный на огнестрельном оружии грабитель-неудачник Олег (Павел Чинарев), который всё делает невпопад, но его глупость тоже в своем роде гениальна.
Все четверо – актеры яркие, харизматичные, но каждая роль написана настолько примитивно, что актерам приходится из кожи вон лезть, чтобы как-то оправдать действия своих героев. Более или менее им это удается, зато блондинка Люда (Александра Бортич) в этой компании кажется абсолютно лишней. Более беспомощную актрису найти трудно. Она когда-то снялась у того же Прыгунова в гламурненьком «ДухLess2», и только этим можно как объяснить ее присутствие в «Миллиарде». Но оба «ДухLess» были классической историей пустой души, при полном соответствии ей пустоте фильмов, там даже Данила Козловский не спасал, а «Миллиард» все-таки небезнадежная плутовская комедия с совершенно репризными репликами. Например: «Купи ему модель!– «Мисс Саратов» или федерального уровня? - Модель корабля, он их собирает». Так что актриса Бортич здесь явно лишняя.
В путь!
В одном из принадлежащих герою Машкова банке хранится в сейфе документ, подтверждающий, что именно он - реальный собственник всех активов. Беда в том, что банк находится то ли в Ницце, то ли в Монте-Карло, а у всей компании денег хватит разве что на электричку до Мытищ.
Эпизод с ограблением инкассаторской машины открывает серию приключений. Юмор в том, что деньги принадлежат банку главного героя, и грабит он самого себя. Но самое остроумное, что на «грабителях» маски Юрия Лужкова, Елены Батуриной, Бориса Ельцина и Романа Абрамовича. Публике приятно «Мироеды» пригвождены к позорному столбу и высмеяны.
Это в советское время Париж снимали в Риге, Гамбург в Таллинне, а Италию в Ялте. Нынешнее российское кино в этом плане куда реалистичнее: в сценарии сказано «Монте-Карло», значит, покупаем всей съемочной группе авиабилеты до Ниццы.! Почему бы честной компании не прокатиться на Лазурный берег?
Ограбление банка снимают именно там. Местные полицейские представлены откровенными идиотами, и если вспомнить, сколько терактов при полном бессилии полиции совершают во Франции исламские фанатики, приходишь к выводу, что авторы “Миллиарда» не так уж преувеличивают.
Не в деньгах счастье!
Коренное отличие российского жанрового кино от западного в том, что к авантюрному сюжету прицепом пристегивается мораль. Вполне позитивная; если угодно, в духе тех «скреп», что ныне предписано отыскивать и всячески воспевать.
Не случайно героя Машкова зовут Матвей Федорович Левин. Недвусмысленное напоминание о мытаре Левии Матвее, который познал истину, бросил деньги в дорожную пыль и последовал за Иешуа. Матвей Левин тоже должен испытать духовное перерождение, понять, что семейные ценности, которых он прежде в грош не ставил, входят в число тех ценностей, которые отделяют человека от примитивного самца, налево и направо разбрасывающего свое семя, нимало не заботясь о потомстве. И возлюбить своих сыновей – тем более, что ребята они незаурядные. И уж точно с ними не соскучишься.
Для одноразового просмотра этого достаточно. Зрителей в меру своих способностей авторы повеселили, Машков хорош в любой роли, мораль налицо. На этом авторам «Миллиарда» стоит успокоиться и заняться чем-то более полезным.