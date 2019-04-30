Карин Куузик: я крайне встревожена кампанией лжи, направленной против меня и моего мужа

Бывшая жена обвиненного в семейном насилии Марти Куузика Карин Куузик разослала вчера вечером СМИ обращение, которое Postimees публикует в неизмененном виде.
«Я крайне встревожена той кампанией лжи, которая начата против меня и моего мужа.
Особенно унизительно то, что желая напасть на Марти, нападают на всю нашу семью, в том числе, на двух несовершеннолетних детей, которые вне себя из-за жесткой атаки против их отца.
Я заверяла журналистов прежде и заверяю сейчас, что Марти никогда не применял насилие по отношению ко мне. Два мои перелома рук были несчастными случаями, в которых у Марти не было никакой роли. Кроме анонимной лжи, в статье Eesti Ekspress имеется множество ложные утверждений, например, не отвечает действительности описание нашей сделки с недвижимостью.
Я могу лишь догадываться, почему вокруг меня и Марти распространяются сплетни. Мы два раза были женаты и два раза разводились. Как и во многих семьях, в течение этих лет у нас возникали сложные времена. У нас были и ссоры, но никогда Марти не использовал в отношении меня насилия.
Журналисты, оставьте нашу семью в покое, прекратите распространение лжи, в противном случае мы с Марти подумаем об обращении в суд и защите собственной семьи».
Вчера утром премьер-министр Юри Ратас попросил руководство EKRE подумать о замене министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика, поскольку начали распространяться слухи о домашнем насилии Куузика. По словам новоиспеченного министра Марти Куузика, обвинения в семейном насилии – это беспричинная ложь.
В понедельник вечером пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сообщила, что полиция и прокуратура для проверки информации, опубликованной в СМИ, возбудили уголовное дело по статье о нанесении телесных повреждений.