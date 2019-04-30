Вт, 30.04.2019
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Объем промышленной продукции вырос за год на два процента

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Деревообрабатывающая промышленность. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

По данным Департамента статистики, в марте промышленные предприятия произвели на 2 процента больше, чем за тот же период прошлого года, выросли объемы продукции перерабатывающей промышленности, однако сократились в энергетике и в горной промышленности, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

В марте перерабатывающая промышленность произвела на 8 процентов больше, чем за тот же месяц 2018 года. Более половины отраслей превысили в марте объем того же месяца прошлого года.

Рост был связан прежде всего с ростом производства продуктов питания, компьютеров и электронных устройств, а также обработки металла. Среди крупных промышленных отраслей сократился объем производства продукции в переработке древесины.

В марте на зарубежные рынки было продано 69 процентов продукции обрабатывающей промышленности. Согласно нескорректированным данным, продажи продукции на экспорт выросли по сравнению с мартом 2018 года на 7 процентов, а на отечественном рынке остался на прежнем уровне.

Согласно сезонно скорректированным данным, в марте 2019 года по сравнению с февралем промышленность произвела на 1 процент больше.

По сравнению с мартом 2018 года производство электроэнергии сократилось на 40 процентов, а производство теплоэнергии — на 5 процентов.

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