Объем промышленной продукции вырос за год на два процента

По данным Департамента статистики, в марте промышленные предприятия произвели на 2 процента больше, чем за тот же период прошлого года, выросли объемы продукции перерабатывающей промышленности, однако сократились в энергетике и в горной промышленности, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
В марте перерабатывающая промышленность произвела на 8 процентов больше, чем за тот же месяц 2018 года. Более половины отраслей превысили в марте объем того же месяца прошлого года.
Рост был связан прежде всего с ростом производства продуктов питания, компьютеров и электронных устройств, а также обработки металла. Среди крупных промышленных отраслей сократился объем производства продукции в переработке древесины.
В марте на зарубежные рынки было продано 69 процентов продукции обрабатывающей промышленности. Согласно нескорректированным данным, продажи продукции на экспорт выросли по сравнению с мартом 2018 года на 7 процентов, а на отечественном рынке остался на прежнем уровне.
Согласно сезонно скорректированным данным, в марте 2019 года по сравнению с февралем промышленность произвела на 1 процент больше.
По сравнению с мартом 2018 года производство электроэнергии сократилось на 40 процентов, а производство теплоэнергии — на 5 процентов.