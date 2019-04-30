Объем промышленной продукции вырос за год на два процента

В марте перерабатывающая промышленность произвела на 8 процентов больше, чем за тот же месяц 2018 года. Более половины отраслей превысили в марте объем того же месяца прошлого года.

Рост был связан прежде всего с ростом производства продуктов питания, компьютеров и электронных устройств, а также обработки металла. Среди крупных промышленных отраслей сократился объем производства продукции в переработке древесины.

В марте на зарубежные рынки было продано 69 процентов продукции обрабатывающей промышленности. Согласно нескорректированным данным, продажи продукции на экспорт выросли по сравнению с мартом 2018 года на 7 процентов, а на отечественном рынке остался на прежнем уровне.

Согласно сезонно скорректированным данным, в марте 2019 года по сравнению с февралем промышленность произвела на 1 процент больше.