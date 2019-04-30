Девелопер предагает покупателям квартиры потрясающие бонусы

Так, одному девелоперу квартир класса люкс в канадском городе Ванкувере пришла в голову безумная, но, как оказалось, эффективная идея. Всем, кто купил квартиру, на протяжении целого года обеспечивался бесплатный завтрак в одном из близлежащих заведений. Главным блюдом этого завтрака был... сэндвич с авокадо, однако разрешалось выбрать и что-то другое из меню, написал Fox News.

Квартиры, которые продавались с помощью этой хитрости, настолько роскошны, что их покупатели не только могли сами заплатить за такие завтраки, но и угостить и девелопера, однако идея имела успех.