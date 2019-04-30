Вт, 30.04.2019
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Девелопер предагает покупателям квартиры потрясающие бонусы

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ФОТО: Instagram

В условиях конкуренции на рынке недвижимости разработчики новых проектов порой предлагают покупателям различные льготы и бонусы, один круче другого, рассказывает портал Kodustiil

Так, одному девелоперу квартир класса люкс в канадском городе Ванкувере пришла в голову безумная, но, как оказалось, эффективная идея. Всем, кто купил квартиру, на протяжении целого года обеспечивался бесплатный завтрак в одном из близлежащих заведений. Главным блюдом этого завтрака был... сэндвич с авокадо, однако разрешалось выбрать и что-то другое из меню, написал Fox News. 

Квартиры, которые продавались с помощью этой хитрости, настолько роскошны, что их покупатели не только могли сами заплатить за такие завтраки, но и угостить и девелопера, однако идея имела успех.  

Просторные квартиры с террасами стоили в переводе на наши деньги от 300 000 до 500 000 евро. По словам девелопера этого дома под названием Kira, приятно немного сэкономить после серьезной покупки.

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