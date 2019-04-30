Мартину Хельме в Министерстве финансов будут помогать четверо советников

«Даже не знаю, каких людей больше – тех, что желают министру провала, или тех, кто хочет, чтобы все прошло хорошо. Не знаю, кто опасался смены министра больше — сам министр или министерство. Люди должны понимать, что борьба с бюрократией не означает борьбу против людей, а против ненужных процедур», - пояснил Хельме.