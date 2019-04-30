Вт, 30.04.2019
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Мартину Хельме в Министерстве финансов будут помогать четверо советников

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Министр финансов Мартин Хельме и его советники. Слева направо: Райн Эплер, Лассе Лехис, Кристель Меннинг и Керсти Крахт.

ФОТО: Sander Ilvest

Министр финансов Мартин Хельме планирует взять с собой в качестве советников четырех человек: Керсти Крахт, Кристель Меннинг, Райна Эплера и Лассе Лехиса, пишет Majandus со ссылкой на ERR.

Ранее Мартин Хельме говорил о необходимости сокращения бюрократии, а также подвергал сомнениям работу чиновников и их прогнозы.

«Даже не знаю, каких людей больше – тех, что желают министру провала, или тех, кто хочет, чтобы все прошло хорошо. Не знаю, кто опасался смены министра больше — сам министр или министерство. Люди должны понимать, что борьба с бюрократией не означает борьбу против людей, а против ненужных процедур», - пояснил Хельме.

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