Вт, 30.04.2019
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  • Фото: в Нымме продается недорогая недвижимость для мастера на все руки

Фото: в Нымме продается недорогая недвижимость для мастера на все руки

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ФОТО: KV.EE

В Нымме выставлен на продажу объект, который будет интересен людям, умеющим и желающим сделать капитальный ремонт. Цена очень привлекательная, пишет Kodustiil.

Если вы можете сделать большой ремонт своими руками или захотите с помощью профессионалов привести в порядок эту двухкомнатную квартиру в четырехквартирном доме на бульваре Кадака в Нымме, предложение, размещенное на kv.ee, предназначено для вас. 

Площадь квартиры с двумя входами - 47 квадратных метров. В доме продаются и другие квартиры, а это значит, что можно приобрести и гораздо большую площадь. 

ФОТО: KV.EE

Капитального ремонта требует весь дом, зато земельный участок для этого района очень хорош - 2304 м2. Есть свой колодец. Можно подключиться к газовой трассе. 

Больше информации нахоится на портале недвижимости KV.EE. 

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