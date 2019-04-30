Фото: в Нымме продается недорогая недвижимость для мастера на все руки

Если вы можете сделать большой ремонт своими руками или захотите с помощью профессионалов привести в порядок эту двухкомнатную квартиру в четырехквартирном доме на бульваре Кадака в Нымме, предложение, размещенное на kv.ee, предназначено для вас.

Площадь квартиры с двумя входами - 47 квадратных метров. В доме продаются и другие квартиры, а это значит, что можно приобрести и гораздо большую площадь.

ФОТО: KV.EE

Капитального ремонта требует весь дом, зато земельный участок для этого района очень хорош - 2304 м2. Есть свой колодец. Можно подключиться к газовой трассе.